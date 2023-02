Am Sonntag findet die zweite Runde der Mannschaftsmeisterschaft der Damen im Rahmen des Ladies-and-Girls-Day statt. Nach dem Gewinn des Pokalwettbewerbs hat der DT Roodt gute Aussichten, in Frisingen den zweiten Titel binnen vier Wochen zu gewinnen.

Am 5. Februar hatte sich das Team um Tessy Gonderinger im Pokalfinale mit 4:2 gegen Echternach durchgesetzt. Bascharage, die dominierende Mannschaft der letzten Jahre, war im Halbfinale gegen die Formation aus der Abteistadt ausgeschieden.

Durch die Abgänge der Geschwister Sadikovic war Bascharage diesmal nicht als Favorit in die Saison gegangen. Das hatte sich bereits in der Hinrunde der Meisterschaft bestätigt, wo Bascharage dem DT Roodt mit 1:5 unterlegen war. Die Partie gegen Echternach war mit einem 3:3-Remis zu Ende gegangen. Das Trio aus dem Syrdall seinerseits war in seinen drei Begegnungen als Sieger vom Tisch gegangen und liegt in der Tabelle drei Zähler vor den Titelverteidigerinnen. Die Ausgangslage ist klar, Bascharage muss alle drei Spiele zu seinen Gunsten entscheiden und zusätzlich darauf hoffen, dass Roodt in einem weiteren Spiel Punkte liegen lässt, um seine Dauerrivalen am Gewinn des Doublés zu hindern.

Echternach hofft auf Platz zwei

Um Roodt zu bezwingen, müssen Egle Tamasauskaite und Anelia Jorgic einen Sahnetag erwischen. Ob ihnen allerdings ein Sieg gegen die in der Vorrunde ungeschlagen gebliebene Nationalspielerin Tessy Gonderinger gelingen wird, ist eher unwahrscheinlich.

Echternach liegt nur einen Zähler hinter Bascharage und kann sich berechtigte Hoffnungen auf den zweiten Platz machen. Dafür benötigt die Mannschaft um Topspielerin Arina-Dora Singeorzan diesmal einen Sieg gegen Bascharage.

Parallel zur Meisterschaft findet ein Einzelturnier im „Centre sportif Romain Schroeder“ statt. In den verschiedenen Kategorien ermitteln insgesamt 65 Spielerinnen ihre Klassenbesten.