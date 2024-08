Reitsport / Dressurmeisterschaften: Triplé für Wagner-Ehlinger

Nicolas Wagner-Ehlinger wurde seiner Favoritenrolle bei den Landesmeisterschaften im Dressurreiten gerecht. Der Olympia-Teilnehmer sicherte sich am Wochenende auf Quater Back Junior den dritten Titel in Folge bei der Elite.

Am Freitagnachmittag gingen die Teilnehmer der Elite, der sogenannten „Senior League A“, auf der Reitanlage des „Meeschhaff“ in Ermsdorf in ihre erste von zwei Prüfungen, die für den Landesmeistertitel zählten. Mit 72,93 Prozent gewann das Olympiapaar Nicolas Wagner-Ehlinger und Quater Back Junior den Grand Prix vor Fie Christine Skarsoe auf Garrett (69,43%), die im Gegensatz zur ursprünglichen Meldeliste nur mit diesem Pferd in der höchsten Kategorie antrat. Die Ausgangslage sprach demnach bereits vor der Kür klar für Wagner-Ehlinger, der am frühen Sonntagabend mit sehr starken 79,96 Prozent den Abstand noch weiter ausbauen konnte. Seine einzige Konkurrentin Skarsoe bekam zwar mit 75,25 Prozent ebenfalls eine tolle Note, konnte Wagner-Ehlinger dessen dritten Landesmeistertitel in Serie aber nicht streitig machen. 152,89 Punkten im Endklassement für den Olympioniken standen 144,68 Zähler von Skarsoe gegenüber.

Fie Christine Skarsoe war mit Garrett die einzige Kontrahentin von Wagner-Ehlinger bei der Elite Foto: LSN sàrl/Paul Krier

Møller-Engel verteidigt Titel

Auch in der „Senior League B“ veränderte sich die Startliste, es gab eine durchaus namhafte Nachmeldung, die bei Redaktionsschluss unseres Vorberichts nicht vorlag: Titelverteidigerin Kristine Møller-Engel nahm schließlich doch an der Meisterschaft der zweithöchsten Kategorie teil und sorgte mit Charlie Brown Superstar (Platz 1 mit 67,59%) und dem erst neunjährigen Oldenburger Bon Gregoria (Platz 3 mit 65,92%) gleich für Aufmerksamkeit im ersten Teil des Wettbewerbs, dem „Prix St. Georges“. Lena Wolf hatte sich mit Sundancer (66,01%) auf dem zweiten Platz eingereiht, welchen sie nach ihrer zweiten Prüfung am Sonntag verteidigte, dies mit einer Gesamtpunktzahl von 132,15. Magali Goergen konnte sich auf Donnalittchen mit 129,34 Punkten Bronze sichern, den Titel der Landesmeisterin der „Senior League B“ beanspruchte aber auch 2024 Kristine Møller-Engel für sich, die mit Bon Gregoria und 135,44 Zählern ihre 2023 errungene Meisterschaft dieser Leistungsklasse verteidigen konnte.

Knappe Entscheidung in der „Amateur League Gold“

Eine denkbar knappe Entscheidung um den Titel fiel in der „Amateur League Gold“, wo sich Amelie Decruyenaere Haupert und Finaud (134,11 Punkte) mit nur winzigen 1,33 Zählern Vorsprung auf Diane Erpelding und Dancing Donny (132,78) Platz 1 sicherten. Dritte in diesem Wettbewerb wurde Isabelle Rennel, die auf Decoeur 130,86 Punkte in einem zwölf Starter starken Feld holte. In der „Silver“-Amateurliga behauptete sich Téo Rouyr mit D’Ultimo unter elf Paaren mit einem Gesamtergebnis von 149,11 Punkten. Er sicherte sich einen beträchtlichen Vorsprung auf die Ränge zwei (Lynn Klapp, Fürst Fabelhaft, 142,49) und drei (Alexandra Gianni, Fantagiro, 141,88).

In der „Amateur League Bronze“ setzte sich Mylie Zwally auf Winnie mit einem Total von 15,10 Punkten durch und kann sich ebenfalls Luxemburger Meisterin nennen. Unter neun gemeldeten Paaren siegte sie vor Elena Lentz mit Little Bellybutton und Camilla Bragoli, die Nautilus in den zwei Wertungsprüfungen gesattelt hatte.

Kristine Møller-Engel ritt auf Bon Gregoria zum Landesmeistertitel in der Kategorie „Senior League B“ Foto: LSN sàrl/Paul Krier

Nachwuchspferde

Bei den Nachwuchspferden zeichneten sich zwei Tiere von Mandy Zimmer und gleich drei von Kristine Møller-Engel aus. Secret of Bavaria bei den Fünfjährigen und Opium bei den Sechsjährigen belegten unter der erstgenannten Reiterin jeweils den zweiten Platz, Señor und Møller-Engel gewannen bei den Sechsjährigen, während die gebürtige Dänin bei den fünfjährigen Dressurpferden auf Dalliance Lady ebenso Dritte wurde wie bei den Sieben- und Achtjährigen unter Tesla. Great Galaxy, von Nicolas Wagner-Ehlinger geritten, sowie der von Sarah Scheuermann vorgeführte Fireloni siegten in den Kategorien der Vier- bzw. Fünfjährigen, die Kategorie der sieben- und achtjährigen Dressurpferde gewann der von Helena Bicker gerittene Rex vor Vilanculo und Lexie Frast.