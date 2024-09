Handball / Drei richtungweisende Spiele zum Auftakt

Bereits der erste Spieltag in der AXA League verspricht Spannung. Zwei Topspiele und ein wichtiges Duell um den begehrten sechsten Platz stehen am Samstag an. Danach wird es die ersten Erkenntnisse der neuen Saison geben.

Das Topspiel des ersten Spieltags in der Handball-Meisterschaft heißt HB Düdelingen gegen Red Boys. Doch davor stehen bei beiden Mannschaften noch einige Fragezeichen. Wie ist die Form nach der Sommerpause? Wie kompensiert der HBD den Abgang von Tommy Wirtz? Und wie schlagen sich die Neuzugänge der Differdinger? Das Duell am Samstagabend wird darüber erste Aufschlüsse geben. Der HBD, Tabellendritter der vergangenen Saison, setzt weiter auf die Jugend, die nach dem Karriereende von Wirtz noch mehr Verantwortung übernehmen soll. Zudem hat Trainer Martin Hummel in der Vorbereitung den Fokus auf die Defensive gelegt, da gerade in diesem Bereich Nachholbedarf bestand. Bei den Red Boys hat sich im Sommer – auch aufgrund der finanziellen Situation des Vereins – einiges im Kader getan. Aus Profis wurden Amateure, am Samstag wird sich zeigen, wie sie den Wechsel in einen neuen Lebensabschnitt verdaut haben.

Auch beim HB Käerjeng hat es im Sommer viel Veränderung gegeben. Der Kern der Mannschaft ist zwar zusammengeblieben, im Vergleich zur letzten Saison sind aber auch sieben erfahrene Spieler nicht mehr an Bord. Für sie hat sich das Team von Trainer Zoran Radojevic vor allem mit Spielern aus der Jugend verstärkt. Am Samstag steht ihnen nun im zweiten Topspiel mit Esch die erste richtige Bewährungsprobe bevor. Der Pokalsieger hat seinerseits vor einer Woche im Supercup bereits einen starken Eindruck hinterlassen und geht favorisiert in das Duell. Gleiches gilt für den HC Berchem, der seine Mission Titelverteidigung mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger Standard beginnt. Spannender dürfte die Partie zwischen Rümelingen und Diekirch werden. Beide Teams streben einen Platz in der Titelgruppe an und können auf dem Weg dorthin bereits am ersten Spieltag im direkten Duell wichtige Punkte sammeln. Bitter für Rümelingen: Zum Auftakt fehlen noch sechs Spieler urlaubsbedingt.

Auch in der Meisterschaft der Frauen kommt es gleich am ersten Spieltag zu einem richtungsweisenden Spiel. Konkret geht es um das Podium der Liga, das die Handballerinnen aus Diekirch in der vergangenen Saison nur um vier Punkte verpasst haben. Den dritten Platz belegten damals die Red-Boys-Ladies – nun kommt es sofort am ersten Spieltag zum Duell der beiden Teams, die beide ein Ausrufezeichen setzen wollen.

In den anderen Hallen dürften es am Samstag klarere Angelegenheiten werden. Düdelingen ist gegen Standard favorisiert, genauso wie Käerjeng gegen Museldall und Esch gegen Redingen.