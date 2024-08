Tour de France / Drama um Vollering: Polin Niewiadoma neue Gesamtführende

Demi Vollering hat das Gelbe Trikot am Donnerstag verloren: Nach einem Sturz etwa sechs Kilometer vor dem Ziel fuhr die Niederländerin mit 1:47 Minuten Rückstand und schmerzverzerrtem Gesicht ins Ziel. Neue Gesamtführende ist die Polin Katarzyna Niewiadoma.

Blanka Vas hat am Donnerstag die 5. Etappe der Tour de France Femmes gewonnen. Nach hügeligen 152,5 km von Bastogne nach Amnéville im Sprint einer kleineren Gruppe gewann die Ungarin vor Katarzyna Niewiadoma aus Polen und der Deutschen Liane Lippert.

Rund sechs Kilometer zuvor hatte es im Hauptfeld einen Massensturz gegeben, der das Peloton teilte. Auch die Gesamtführende Demi Vollering war betroffen. Die Vorjahressiegerin verlor letztlich 1:47 Minuten auf ihre Konkurrentinnen, ohne Unterstützung ihrer Teamkolleginnen und mit einer großen Schürfwunde an der Hüfte versuchte sie noch, den Zeitverlust möglichst gering zu halten.

An die Spitze des Gesamtklassements setzte sich Niewiadoma (Canyon/SRAM Racing). Die Tour-Dritte des Vorjahres liegt nun 19 Sekunden vor der Olympiasiegerin Kristen Faulkner (EF-Oatly-Cannondale) aus den USA.

Noch am Mittwoch hatte Vollering ihre Form bestätigt. Auf der 4. Etappe ließ sie sich nur von ihrer Landsfrau Puck Pieterse schlagen und fuhr als zweite zeitgleich ins Ziel. Vollering hat nun 1:29 Minuten Rückstand auf das Gelbe Trikot.

Am Freitag wartet die 6. Etappe mit fünf gewerteten Anstiegen auf die Fahrerinnen. Am Wochenende steht dann das große Finale mit zwei Bergankünften an. Erstmals geht es bei der Frauen-Tour auch nach Alpe d’Huez hinauf. Die Ankunft im berühmten Wintersportort dürfte am Sonntag im Rennen um den Gesamtsieg die Entscheidung bringen.