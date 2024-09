Handball / Doppeltes Kordall-Derby am 2. Spieltag

Im Fokus des zweiten Spieltags in der Handball-Meisterschaft steht das Kordall-Derby, das gleich doppelt stattfindet. Erst empfangen Käerjengs Frauen am Samstag um 18.00 Uhr die Red Boys, danach geht es in Differdingen mit dem Duell der Männer weiter. In beiden Hallen sind spannende Spiele zu erwarten.

„Das positive Gefühl überwiegt“, hatte HB-Käerjeng-Kapitän Jérôme Michels nach dem 27:27-Unentschieden am ersten Spieltag gegen Esch gesagt. Zwar konnten sich die Käerjenger am Ende glücklich über den einen Punkt schätzen, denn zehn Minuten vor Schluss hatten sie noch mit fünf Toren vorne gelegen, ehe der Vorsprung durch einen 6:0-Escher-Lauf dahinschmolz und Esch sogar vorbeizog. Käerjeng musste in den Schlusssekunden noch einmal zittern, doch dann rettete Vrgoc mit dem Tor zum 27:27 das Unentschieden 40 Sekunden vor Schluss. Die Erkenntnis des Spiels fiel am Ende positiv aus. „Wir haben bewiesen, dass wir gegen jede Mannschaft mithalten können. Trotz der vielen Veränderungen sind wir ein wettbewerbsfähiges Team“, so Michels. In der Schlussphase hatte es an Erfahrung gefehlt, um den Sieg über die Zeit zu retten. Jedoch ist die Käerjenger Mannschaft jetzt um diese Erfahrung reicher und will diese nutzen, um es am zweiten Spieltag im Kordall-Derby gegen die Red Boys besser zu machen. Die Differdinger treten ihrerseits nach der klaren 29:34-Auftaktniederlage am vergangenen Samstag in Düdelingen mit Wut im Bauch zu ihrem ersten Heimspiel der Saison an – und sind auf Wiedergutmachung aus. Gegen den HBD lagen sie bereits zur Halbzeit mit fünf Toren in Rückstand. In der zweiten Hälfte sah es zwar kurzzeitig so aus, als könnten sie es noch einmal spannend machen, doch nach dem 26:28 in der 50. Minute verloren die Red Boys den Kopf und kassierten ein 0:6-Lauf des Gegners, womit die Niederlage besiegelt war. Gegen Käerjeng stehen die Red Boys nun schon unter Druck, um einen Fehlstart zu vermeiden.

Härtetest für Rümelingen

Auf den anderen Plätzen sind am Samstag klarere Angelegenheiten zu erwarten. Berchem peilt einen Pflichtsieg gegen Diekirch an, genau wie der HBD gegen Standard und Esch gegen Rümelingen. HBR-Trainer Yves Braconnier hatte vor der Saison ausgegeben, dass er mit seiner Mannschaft die Top fünf angreifen will. Im ersten Spiel gegen einen dieser Klubs wird sich jetzt zeigen, ob die Rümelinger dazu tatsächlich in der Lage sind.

Bei den Frauen kommt es am Samstag ebenfalls zum Kordall-Derby, allerdings findet die Begegnung der Handballerinnen in Bascharage und nicht wie die der Herren in Differdingen statt. „Wir wollen erneut versuchen, die Top zwei anzugreifen“, hatte Red-Boys-Coach Michel Scheuren vor der Saison gesagt. Dazu bekommt sein Team am Wochenende die erste Gelegenheit. Nach dem deutlichen 28:16-Erfolg in Diekirch am ersten Spieltag reisen die Differdingerinnen mit Selbstvertrauen an. Käerjeng hatte sich dagegen zum Auftakt zunächst gegen Museldall schwergetan – und wird jetzt am Samstag erneut auf die Probe gestellt.

Ebenfalls spannend wird es am Samstagabend zwischen Diekirch und Esch hergehen. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte, denn durch den neuen Spielmodus in der Frauen-Meisterschaft qualifizieren sich bekanntlich nur die Top vier für die Titelrunde. Diese haben sowohl Esch als auch Diekirch ins Visier gefasst. Die Handballerinnen des HB Museldall peilen derweil einen Sieg gegen Standard an, während die Doublesiegerinnen des HB Düdelingen in Redingen hochfavorisiert sind.