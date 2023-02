Es ist ein spannendes Kapitel, das gerade in der Luxemburger Powerlifting-Geschichte geschrieben wird. Ganze 21 Athleten nahmen am ersten nationalen Wettkampf des Jahres am Sonntag in Hamm teil, bei dem viele Alters- und Gewichtsklassen vertreten waren.

Jubel gab es zuerst bei den beiden Frauen, die am Turnier teilgenommen haben. Marta Luque Arnesto, die die Sportart erst seit etwas mehr als einem Jahr in Hamm ausübt, konnte den Nationalrekord in der Kategorie -57 kg auf 97,5 kg im Squat und 52,5 kg im Benchpress hochschrauben. Auch 112,5 kg im Deadlift sind ein beachtliches Ergebnis für die Leichtgewicht-Athletin. Die 100 in der Kniebeuge bzw. 55 im Bankdrücken befinden sich somit in unmittelbarer Nähe. Auch das Gesamtergebnis von 262,5 kg ist ein neuer nationaler Rekord in dieser Gewichtsklasse.

Es kommt selten vor, dass Alba Jurado an einem Wettkampf teilnimmt und nicht zumindest eine neue Bestleistung erbringt. Dies war auch am Sonntag nicht anders: 76 kg und 170,5 kg im Kreuzheben sind neue nationale Rekorde bei den Frauen unter 69 kg. Mit insgesamt 80,1474 IPF Goodlift Points ging sie als Siegerin des Turniers hervor.

Er war im Dezember bei den Benelux-Meisterschaften nicht mit seiner Leistung zufrieden gewesen – auch das gehört zum Sport –, doch das Comeback ist Yannick Djankou in jeder Hinsicht gelungen. Er schaffte nicht nur die 221 im Squat und 270,5 im Deadlift, was insgesamt ganze 644 ergab, sondern hatte auch keinen einzigen ungültigen Versuch. Nur „white lights“ – das ist das Ziel eines jeden Powerlifters. Und wenn es dann noch den ersten Platz mit 89,1714 IPF Goodlift Points gibt, kann man nur noch von einem erfolgreichen Turnier sprechen.

Es war bereits im Vorfeld gemunkelt worden, dass Gabriel Ndoja eine neue Bestmarke im Bankdrücken erreichen würde. Sein Aufbau im Training mit Nationaltrainer Alain Hammang deutete dies zumindest an. Am Sonntag ließ der 120 kg schwere Athlet 182,5 kg auflegen – und meisterte diese souverän. Der luxemburgische Rekord im Bankdrücken wurde somit gebrochen. 82,309115 IPF Goodlift Points bedeuteten außerdem Platz zwei.

Der dritte Podiumsplatz ging an Philippe Parage (Juniors, +120 kg) mit 78,892688 IPF Goodlift Points. Er hatte keine Probleme mit den 150 kg im Bankdrücken – die 162,5, an die er sich zweimal herantraute, waren jedoch am Sonntag zu viel des Guten. 260 in der Kniebeuge und 277,5 im Kreuzheben sind jedoch Ergebnisse, die aufhorchen lassen.

Hervorgehoben werden muss auf jeden Fall noch Kevin Nilles’ bester Versuch von 220,5 kg im Deadlift – neuer nationaler Rekord bei den Männern unter 74 kg. Auch darauf, was Tim Van Halteren künftig auf der Plattform schaffen wird, darf man gespannt sein. Der 83 kg schwere Subjuniors-Athlet stellte neue Rekorde quer durch die Bank auf: 176 im Squat, 120 im Benchpress und 197,5 im Deadlift, was insgesamt 493,5 ergibt.

Die Zukunft des Powerliftings in Luxemburg ist gesichert. Das nächste Kapitel wird am 19. März bei den „Championnats nationaux individuels & par équipe Powerlifting classic/equipped“ geschrieben, wenn sich der SC Hamm 1970 und die Silverbacks ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen liefern werden.