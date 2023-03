Die Halbfinals der diesjährigen Meisterschaft in der Novotel League stehen vor der Tür. Ab diesem Wochenende werden, in Hin- und Rückspielen und einem eventuellen Entscheidungsspiel, die Finalteilnehmer ermittelt.

Bei den Herren stehen sich der Titelverteidiger Strassen und der Tabellenvierte Diekirch gegenüber. Im Hinspiel geht es erst mal darum, eine Duftmarke zu setzen. „Wenn wir einen guten Tag erwischen und Strassen gleichzeitig einen weniger guten, dann kann alles passieren“, schätzt der Diekircher Coach Patrick Wagner die Chancen seiner Mannschaft ein. „Aber Strassen ist sicher der Favorit in dieser Auseinandersetzung. Sie haben bisher kein Spiel verloren, das sagt so einiges aus.“ Sein Gegenüber Massimo Tarantini will Diekirch keineswegs auf die leichte Schulter nehmen und dies wird er auch seinen Spielern eingeimpft haben. „Der Gegner hat sich über die Saison stetig verbessert und hat mit Tim Dobbert einen Ausnahmeangreifer auf der Diagonalen. Klar habe ich auch ‚Schwachpunkte’ ausgemacht, auf die werde ich allerdings hier nicht eingehen.“

Wagner glaubt, dass der Ausfall von Mateja Gajin auf der Diagonalen seiner Mannschaft in die Karten spielen könnte. Doch der junge Christian Galoppo hat sich in dieser Spielzeit mit Riesenschritten weiterentwickelt und steht mittlerweile seinen Mann. Nur eine etwaige Übermotivation könnte ihm ein Bein stellen. Beide Stammformationen sind sehr gut besetzt, aber nur ein Team kann sich auf eine starke Bank stützen, und zwar Strassen.

Im zweiten Spiel empfängt Lorentzweiler Bartringen. Auch hier haben wir mit Lorentzweiler einen klaren Favoriten ausgemacht. Trainer Serge Karier war zwar seit Anfang der Saison von Personalproblemen geplagt, doch diese scheinen sich so weit gelöst zu haben. Sein Gegenüber Georgy Sabchev hat noch immer Probleme. Seit der Entlassung von Zuspieler Konstantin Mitev verteilen die Nachwuchskräfte Sebastian Dobre und Yoan Laparre die Bälle. Ihnen fehlt allerdings die Routine in dieser Alles-oder-nichts-Phase und dies könnte ein Handikap sein. Auch hat Bartringen in den letzten Spielen wohl gute Phasen gezeigt, allerdings auch oft weniger gute. „Wir müssen den Druck beim Aufschlag hochhalten und Präsenz im Block zeigen, dann haben wir auch unsere Chancen“, so der Bartringer Kapitän Steve Weber. Lorentzweiler hat sich im Training eher auf die eigenen Stärken als auf die Schwächen des Gegners fokussiert, „denn auf die haben wir Einfluss“, so Karier.

Damen: Topspiel zwischen Mamer und Gym

Bei den Damen lautet das Topspiel Mamer gegen Gym. Mit dem Sieg gegen Walferdingen im Pokal dürfte es der Heimmannschaft nicht an Motivation fehlen. Für die gegnerische Kapitänin Cindy Schneider steht die Favoritenrolle klar auf Mamer Seite. „Wenn man zweimal binnen kurzer Zeit gegen Walferdingen gewinnt, kommt das nicht von ungefähr. Und sie können sich auf eine starke Bank stützen.“ Gym will versuchen, die Mamer Annahme unter Druck zu setzen und somit die Mannschaft zu destabilisieren. „Gewinnen wird das Team, das die wenigsten Fehler macht und die Taktik des Trainers am besten handhabt.“ Die Mamerin Martine Emeringer glaubt an ihr Team: „Wenn wir die Leistung wie gegen Walferdingen wieder abrufen können, sollte uns ein weiterer Sieg glücken.“

Im zweiten Spiel empfängt der Titelverteidiger Walferdingen den Überraschungsgast im Play-off, Petingen. Doch seit Ivo Iliev das Zepter schwingt, haben sich das sportliche Auftreten und vor allem die Spiellaune bei Petingen zusehends verbessert. „Wir haben wohl auf dem Papier den leichtesten Gegner, werden uns aber so gewissenhaft wie für jedes Spiel vorbereiten“, so der Walferdinger Trainer Lolo Van Elslande. „Wie es sonst gehen kann, hat der Pokal gezeigt, wo Petingen die Gym am Rande einer Niederlage hatte.“