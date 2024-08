BGL Ligue / Die neuen Gesichter: Von Frankreich bis nach Brasilien, vom Profi bis zum Newcomer

Wie in jedem Sommer tummeln sich am ersten Spieltag der BGL Ligue eine ganze Reihe von neuen Gesichtern auf den Plätzen. Es sind Sportler von nah und fern dabei, und sowohl erfahrene Profis als auch Talente, die sich in Luxemburg einen Namen machen wollen.

Meister FC Déifferdeng 03 hat in den vergangenen Jahren seine Fühler in Südamerika ausgestreckt. Ganz nach dem Vorbild der hauseigenen Futsal-Mannschaft, die unter der Führung von D03-Vorstandsmitglied Rémy Manso immer wieder Spieler von diesem Kontinent verpflichtet. In dieser Saison hat der amtierende Meister nicht weniger als vier Brasilianer geholt. Unter ihnen befindet sich auch der bereits 40-jährige Torwart Felipe Ventura, der bei nicht weniger als 20 Vereinen unter Vertrag stand und auch Teil der U17-Nationalmannschaft seines Landes war. Der Neuzugang mit der besten Fußball-Vita im D03-Kader ist jedoch Federico Andrada. Der Argentinier galt als großes Talent, schaffte den Durchbruch jedoch nie so richtig. Trotzdem stand er bei River Plate, Velez Sarsfield (beide ARG) und dem FC Metz (F) unter Vertrag.

Junior Burban (Progrès Niederkorn) Foto: Editpress/Didier Sylvestre

Nachbar Niederkorn hat vor allem Spieler aus der BGL Ligue geholt. Aber auch zwei Franzosen wurden verpflichtet. Einer davon soll für die nötigen Tore sorgen. Junior Burban erzielte in der vergangenen Saison 20 Treffer für den AC Vannes (5. französische Liga) und war davor auch ein zuverlässiger Schütze in der vierten Liga des Nachbarlandes. Sein Landsmann Léo Jousselin wurde direkt von Olympique Marseille verpflichtet und soll die rechte Abwehrseite beleben.

Auch bei der Jeunesse Esch könnte der Rechtsverteidiger der spektakulärste Neuzugang sein. Mickaël Borger kommt mit einer Menge Vorschusslorbeeren aus Thionville. Der 28-Jährige verbrachte einen Teil seiner Karriere in den USA.

Strassen hofft darauf, dass ein Brasilianer aus Malta für die nötigen Tore sorgen wird. Matheus Souza verbrachte die vergangenen beiden Jahre auf der Mittelmeerinsel bei Floriana und Balzan FC, nachdem er davor vor allem in der dritten portugiesischen Liga gespielt hatte.

Petingen hat es geschafft, einen jungen Spieler an Land zu ziehen, der wohl bereits so einiges von der Welt gesehen hat. Noe Vechviroon wuchs im Bergischen Land auf und wurde bei Bayer Leverkusen ausgebildet. Der 18-jährige Flügelspieler ist Halb-Thailänder und Halb-Brasilianer und spielte zuletzt in der Jugend des portugiesischen Vereins Sacavenense.

Madiu Bari (Fola) Foto: Editpress/Didier Sylvestre

Madiu Bari wurde beim FC Porto und Benfica Lissabon ausgebildet, lief fünfmal für die portugiesische U16-Nationalmannschaft auf und ist ab sofort einer der Hoffnungsträger der Fola Esch. Für den 26-jährigen Mittelfeldspieler ist die BGL Ligue auch eine Chance, wieder auf die Beine zu kommen, denn zuletzt mühte er sich bei einem unterklassigen sizilianischen Verein ab.

Bis zum 31. August werden bestimmt noch so einige interessante Namen hinzukommen. Denn bis zu diesem Stichdatum können die BGL-Ligue-Vereine noch auf dem Transfermarkt aktiv werden. Vor allem vom Swift Hesperingen wird noch eine Transferoffensive erwartet. Alle Neuzugänge können Sie in unserem Fußballsonderheft „Ustouss“ nachlesen, das in unserer Ausgabe vom Freitag (2.8.) erschienen ist.