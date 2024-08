BGL Ligue / Die Fragezeichen vor dem großen ersten Rendezvous

Der erste Spieltag jeder BGL-Ligue-Saison ist immer sehr spannend. Erst nach den ersten 90 Minuten wissen die Trainer und Spieler wirklich, in welcher Verfassung sie sich befinden. Vor allem die Aufsteiger wollen die Euphorie mit in die neue Saison nehmen und mit einem guten Start einen ersten kleinen Grundstein für den Klassenerhalt legen. Gespannt darf man sein, wie die Europapokalmannschaften ihre Strapazen und Niederlagen verkraftet haben.

FC Rodange 91 – RFCUL: Den Auftakt der BGL-Ligue-Saison macht am Samstag das Duell zwischen Aufsteiger Rodange und dem Racing. Die Mannschaft aus dem Süden rechnet sich durchaus Chancen aus, die Hauptstädter ins Wanken zu bringen. Der RFCUL wurde in der Sommerpause von Yannick Kakoko übernommen. Der ehemalige Petinger Trainer musste Abgänge von einigen Führungsspielern verkraften, kann aber wieder auf die Dienste von Stürmer Yann Mabella zählen.

US Hostert – FC Wiltz 71: Der zweite Aufsteiger Hostert kommt am Sonntag zu seinem ersten Einsatz. Genau wie Rodange hat auch das Team von Trainer Marc Thomé Chancen auf den ersten Punktgewinn. Die USH kann auf eine ganze Reihe von Spielern zählen, die bereits Erfahrungen in der BGL Ligue gesammelt haben.

Victoria Rosport – Fola Esch: Ein Duell der großen Fragezeichen. Beide Teams haben ihren Sommer-Mercato noch nicht abgeschlossen. Die Luxemburger Teams können ja bekanntlich noch bis zum 31. August personell nachlegen. Besonders bei der Fola scheint die Lage besonders „dramatisch“ zu sein. Von der letztjährigen Mannschaft, die im Relegationsspiel den Klassenerhalt schaffte, ist nicht mehr viel übrig geblieben. Rosport kann auf einen eingespielten Kader zählen, muss in den kommenden Wochen aber noch im Sturm nachlegen. Alles andere als ein erster Victoria-Saisonsieg wäre trotzdem eine Überraschung.

SC Bettemburg – F91 Düdelingen: Ein Derby, das es in dieser Form noch nie in der höchsten luxemburgischen Fußballklasse gab. Nach über 50 Jahren schaffte der SC Bettemburg im vergangenen Frühjahr wieder den Sprung in die Eliteliga. In der Saison 1972/73 gab es in Düdelingen noch drei Vereine, mittlerweile bekanntlich nur noch einen Fusionsverein. Dieser kehrte am Donnerstag mit einer 1:6-Klatsche gegen BK Häcken im Gepäck aus Schweden zurück und kann sich nun voll und ganz auf den Ligaalltag konzentrieren. Man darf gespannt sein, ob die Euphorie des Aufsteigers reicht, um den letztjährigen Drittplatzierten gefährden zu können.

Jeunesse Esch – US Mondorf: Der Rekordmeister will vor heimischer Kulisse zeigen, dass in dieser Saison mit ihnen zu rechnen ist. Trainer Arnaud Bordi, der vergangene Saison mit der Jeunesse eine lange Siegesserie aufgebaut hatte, hofft darauf, in diesem Jahr konstant siegen zu können und sich dadurch in den Top 6 einnisten zu können. Gegner Mondorf hat wohl eine ähnliche Kaderstärke und vergleichbare Ziele. Es wird ein spannendes erstes Duell auf der „Grenz“.

Swift Hesperingen – UT Petingen: Auch bei Hesperingen gibt es noch sehr große Fragezeichen. Erstens, weil mit Emmanuel da Costa ein neuer Trainer das Ruder übernommen hat, und zweitens, weil der Sommer-Mercato beim Becca-Verein noch lange nicht abgeschlossen ist. Die aktuelle Form ist daher ein Rätsel. Petingen musste in den vergangenen Monaten einige Führungsspieler ziehen lassen. Mit Filipe Ribeiro wurde ein neuer hungriger Trainer engagiert, der mit seiner teils sehr jungen Mannschaft schnell den Klassenerhalt erreichen wird.

FC Monnerich – Progrès Niederkorn: Erst um 18.30 Uhr am Sonntag empfängt der FC Monnerich den Progrès Niederkorn. Vergangene Saison profitierte die Heimelf von einem starken Saisonstart, um schlussendlich den Klassenerhalt zu schaffen. Dieses Jahr ist der FCM-Kader aber schwächer besetzt. Niederkorn schied am Donnerstagabend nach einem 1:0-Sieg gegen Djurgarden (0:3 im Rückspiel) aus der Conference League aus und kann sich wie alle anderen Topmannschaften in Zukunft ausschließlich auf die BGL Ligue konzentrieren. Ein Sieg im ersten Spiel ist für Jeff Strasser und seine Elf Pflicht.

FC Déifferdeng 03 – UNA Strassen: Aufgrund der Europapokalreise des amtierenden Meisters nach Kasachstan findet diese Partie erst am Montag um 20.00 Uhr statt. Wir gehen in unserer Montagsnummer noch einmal auf dieses Spiel ein.