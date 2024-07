Europameisterschaft / Die EM-Splitter von Mittwoch: Joselu will Kroos’ Karriere beenden

Wenig nachhaltig: Vonseiten der UEFA sollen bei der EM die „höchsten Standards im Bereich Nachhaltigkeit“ gesetzt werden, einige Spielerfrauen scheinen das aber nicht ganz so ernst zu nehmen. Wie die englische Boulevardzeitung The Sun berichtet, sind mehrere Partnerinnen von Spielern der „Three Lions“ nun mit sechs verschiedenen Privatjets nach Erfurt geflogen. Das Team von Gareth Southgate hat sein EM-Quartier im thüringischen Blankenhain aufgeschlagen. Insgesamt neun Spielerfrauen, unter anderem von Arsenals Declan Rice oder Everton-Keeper Jordan Pickford, sollen sich in den Flugzeugen befunden haben. Einige sollen gemeinsam unterwegs gewesen sein, andere aber auch alleine. Nun können sie moralischen Support leisten. England hatte spielerisch bei der EM bisher enttäuscht und sich gegen die Slowakei erst mit einem späten Ausgleich durch einen spektakulären Fallrückzieher von Jude Bellingham in die Verlängerung gerettet. Dort machte Harry Kane den 2:1-Sieg klar. Am Samstag müssen der Bayern-Stürmer und Co. in Düsseldorf (18.00 Uhr) gegen die Schweiz ran und kämpfen um den Einzug ins Halbfinale.

Rekord eingestellt: Der türkische Nationalspieler Merih Demiral hat mit dem schnellsten Tor in einem K.o.-Spiel ein kleines Stück EM-Geschichte geschrieben. Der 26-Jährige, der in Saudi-Arabien für Al-Ahli spielt, traf im Achtelfinale gegen Österreich bereits nach 57 Sekunden. Demiral löste den Polen Robert Lewandowski ab, der am 30. Juni 2016 im Viertelfinale gegen Portugal nach 100 Sekunden die Führung erzielt hatte. Demirals Tor war zudem das zweitschnellste der EM-Geschichte. Schneller war nur der Albaner Nedim Bajrami, der am 15. Juni in Dortmund im Gruppenspiel gegen Titelverteidiger Italien (1:2) nach nur 23 Sekunden getroffen hatte.

Joselu will Kroos’ Karriere beenden: Spaniens Stürmer Joselu will die Karriere seines ehemaligen Mitspielers Toni Kroos im EM-Viertelfinale am Freitag (18.00 Uhr) beenden. „Hoffentlich wird es sein letztes Spiel sein. Hoffen wir, dass wir Toni am Freitag in den Ruhestand verabschieden“, sagte der 34-Jährige zwei Tage vor der Partie gegen Deutschland in seiner Geburtsstadt Stuttgart. Und der Ex-Angreifer von Real Madrid ergänzte selbstbewusst: „Ich glaube, Freitag ist das letzte Spiel für Toni.“ Beide hatten vergangene Saison gemeinsam für Real gespielt und unter anderem die Champions League gewonnen. Während Kroos nach der EM seine Karriere beendet, wechselt Joselu nach Katar. Auch wenn die Spanier dem Duell mit dem Gastgeber optimistisch entgegenblicken, hob Joselu die Qualitäten gerade von Kroos hervor. „Der Ball läuft immer über ihn, wenn Deutschland in Ballbesitz ist“, sagte er. „Er ist ein Freund gewesen. Ich habe viel mit ihm gesprochen und er hat mir viele Ratschläge gegeben. Er ist für Deutschland von grundlegender Bedeutung und war es auch für Real Madrid.“ Mit Antonio Rüdiger, ebenfalls vergangene Saison sein Teamkollege bei Real, habe er vor Kurzem noch gesprochen. „Er ist ein grundlegender Spieler, sein Ehrgeiz und sein Engagement zeichnen ihn aus“, sagte Joselu. „Es wird ein sehr harter Kampf werden und er ist ein sehr gefährlicher Spieler.“