Es wurde gedribbelt, gesprintet und sehr oft getroffen: Über 150 junge Fußballspielerinnen hatten sich am Sonntag in Monnerich eingefunden, denn die FLF hatte erneut zum „Girls Foot Day“ eingeladen – einem Rendezvous, der sich inzwischen fest im Kalender etabliert hat. Mit dabei waren wie immer die aktuellen Nationalspielerinnen, die sich diesmal in Disney-Figuren hineinversetzten.

Auf den Trainingsplätzen der Monnericher Fußballschule dominierte am Sonntag die Farbe Rot: Die 150 Nachwuchsspielerinnen, die bei der Anmeldung in ihr neues Shirt geschlüpft waren, hatten über sechs Stunden Zeit, um an den unterschiedlichen Ateliers ihr Können zu testen. Vom digitalen Torwandschießen bis hin zu Sprints durch die Fußball-Hüpfburg: Die unterschiedlichen Spiele waren für die Fußballerinnen erneut eine willkommene Abwechslung vom klassischen Trainingsalltag. Begleitet wurden die jungen Kickerinnen dabei von den FLF-Nationalspielerinnen – die diesmal kurzerhand umgetauft wurden in Simba, Schneewittchen, Pluto oder auch noch Micky Maus.

Dass der „Girls Foot Day“ sich fest im FLF-Kalender etabliert hat, machten auch die steigenden Teilnehmerzahlen deutlich. Selbst Innen- und Chancengleichheitsministerin Taina Bofferding ließ es sich auch 2023 nicht nehmen, die Medaillen selbst zu überreichen – dies an der Seite von FLF-Präsident Paul Philipp sowie Carine Nardecchia, Präsidentin der Damenkommission des nationalen Fußballverbandes und Christian Weis, FLF-Verwaltungsratsmitglied. (chd)