Kevin D’Anzico / Der selbstständige Neuling

Von der Derbyfeier in Differdingen ins Trainingslager der Nationalmannschaft nach Lipperscheid. Der Sonntagabend war für Kevin D’Anzico eine Achterbahn der Gefühle. Bei seiner Premiere bei der FLF-Auswahl will der Innenverteidiger vor allem sein neues Umfeld kennenlernen.

Nach 90 Minuten Derby und dem 1:0-Sieg gegen Erzrivale Niederkorn stellte sich bei Kevin D’Anzico und dem FC Déifferdeng 03 ein gewohntes Gefühl ein. Zum fünften Mal in dieser Saison ging Differdingen als Sieger vom Platz. „Es ist viel wert, dass es uns gelungen ist, in den ersten fünf Spielen unseren Status als Meister zu bestätigen. Das hätte vielleicht nicht jeder von uns erwartet, da wir erstmals in der Rolle des Gejagten stecken“, sagt D’Anzico.

Der Innenverteidiger hat großen Anteil daran, dass sein Verein bisher noch immer kein Gegentor in der Meisterschaft kassiert hat. Mit seinem ruhigen und bestimmten Auftreten gehört er zusammen mit seinen Nebenleuten zu den großen Konstanten im Ensemble von Trainer Pedro Resende. „Théo Brusco, Juan Bedouret, Geoffrey Franzoni und ich stehen seit drei Jahren zusammen auf dem Platz. Die jahrelange Zusammenarbeit hat uns stärker gemacht. Jeder kennt die Stärken und Schwächen des anderen und wir sind einfach sehr komplementär“, sagt der Abwehrspieler, der sich selbst als Ruhepol der Dreierkette sieht: „Brusco und Bedouret sind temperamentvoller. Ich lasse mich hingegen fast gar nicht provozieren.“

Der 24-Jährige erlebte am Sonntag trotzdem einen sehr emotionalen Tag. „Vor dem Spiel hatte ich Probleme, mich zu konzentrieren, da ich das Trainingslager mit der Nationalmannschaft im Hinterkopf hatte und meine Koffer packen musste. Die Vorfreude war riesengroß, das kann man nicht einfach so verdrängen.“

Der FLF-Neuling ließ sich nichts anmerken und lieferte eine einwandfreie Leistung gegen Niederkorn ab. Richtig feiern durfte er am Ende trotzdem nicht, denn fast sofort nach dem Schlusspfiff ging es in Richtung Lipperscheid. „Ich habe mitbekommen, dass viel gefeiert wurde. Ich war einfach nur froh, dass wir gewinnen konnten und dass ich erstmals zur Nationalmannschaft fahren durfte.“

Trotz seiner konstant guten Leistungen in den vergangenen zwölf Monaten war D’Anzico nie wirklich ein Thema für die Nationalmannschaft. Vor allem auch, weil die Konkurrenz auf seiner Position im Profibereich spielt. Der Differdinger hätte in den vergangenen Jahren den gleichen Weg einschlagen können, entschied sich jedoch, in Luxemburg zu bleiben, sein Studium abzuschließen und an seiner beruflichen Zukunft zu arbeiten. „Mannschaften aus der deutschen Regionalliga, der zweiten niederländischen Liga oder aus Aserbaidschan haben Interesse bekundet. Diese Gelegenheiten haben mich nicht überzeugt. Sie waren nicht attraktiv genug, um meine Pläne für eine sichere Zukunft aufzugeben.“

D’Anzico entschied sich, weiterhin in der BGL Ligue auf sich aufmerksam zu machen und richtete seinen Beruf auch danach aus. Seit einem Jahr sind er und sein Bruder Besitzer einer Firma für Renovierungsarbeiten. „Diese Arbeit ermöglicht es mir, beide Welten miteinander zu kombinieren. Um zur Nationalmannschaft gehen zu können oder Europapokalspiele zu bestreiten, muss ich keinen ‚congé sportif’ beantragen.“

Dieser Werdegang ist ganz nach dem Vorbild von Vater Steve, der in den 90er-Jahren für Niederkorn und den CS Petingen in der damaligen Nationaldivision spielte und sich danach im Immobiliengewerbe selbstständig machte. „Mein Vater ist mein Vorbild. Ich versuche, in seine Fußstapfen zu treten und war schon immer davon begeistert, was er sich aufgebaut hat. Deshalb war ich von Anfang an sehr motiviert, selbstständig wie er zu werden“, sagt der D03-Leistungsträger.

In Differdingen sind sie jetzt schon stolz auf ihren Abwehrmann. D’Anzico ist seit 2019 der erste Differdinger, der in die Nationalmannschaft berufen wurde. Mathias Jänisch war der letzte. Das ist nicht unbedingt erstaunlich beim Blick auf die Kaderzusammensetzung von D03. Der Innenverteidiger ist der einzige Luxemburger, der einen Stammplatz innehat. „Es war ein Thema in Differdingen und der Präsident hat sich gefreut, dass endlich wieder einer von uns dabei ist. Es ist nicht mehr selbstverständlich, als Stammspieler eines Top-drei-Vereins für die Nationalmannschaft berufen zu werden. Das war vor ein paar Jahren noch ganz anders. Auch deshalb erfüllt mich diese Nominierung mit viel Stolz.“

In den kommenden sechs Tagen bekommt D’Anzico die Chance, Holtz von seinen Qualitäten zu überzeugen und vielleicht sein erstes Länderspiel gegen Nordirland (Mittwoch) oder Weißrussland (Sonntag) zu bestreiten: „Ich muss erst einmal die Mannschaft kennenlernen und die Ideen des Trainers verstehen. Erst danach kann ich mir vielleicht ein paar Hoffnungen machen.“

Steckbrief Name: Kevin D’Anzico

Geboren am 14.8.2000

Position: Innenverteidiger

Bisherige Vereine: Sanem, Käerjeng, Déifferdeng 03 (seit 1.7.2019)

Leistungsdaten (Insgesamt): 103 BGL-Ligue-Spiele, vier Tore