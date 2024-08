D03-Torgarant Jorginho / Der Portugiese des Differdinger Fußballteams im Interview: „Das Leben wartet auf keinen“

Jorginho ist hellwach und hat in dieser Saison in zwei Wettbewerben bereits sieben Tore für den FC Déifferdeng 03 geschossen. Im Tageblatt-Interview spricht der Portugiese über seine Zukunft, neue Teamkollegen und Schlaflosigkeit nach den Spielen.

Tageblatt: Nach Spielen haben Sie immer mit Schlaflosigkeit zu kämpfen. Wann sind Sie nach dem 3:0-Sieg gegen Düdelingen schlafen gegangen und was geht Ihnen am Abend nach den 90 Minuten durch den Kopf?

Ich weiß es nicht mehr. Wahrscheinlich bin ich so gegen zwei oder drei Uhr eingeschlafen. Aber das passiert sehr vielen Fußballern. Die Spiele verursachen in unseren Körpern zu viel Adrenalin und das führt zur Schlaflosigkeit. Besonders schlimm war es nach der Niederlage im Elfmeterschießen in der Conference League gegen Ordabasy Shymkent. Ich konnte nicht schlafen und wir hatten eine lange Rückreise zu bewältigen. Über den Wolken hatten wir jedoch genügend Zeit, um das Ausscheiden aus dem Europapokal zu verdauen und unseren Fokus auf die Meisterschaft zu richten. Das Leben wartet auf keinen und auch nicht auf uns. Deshalb muss man sich nach dem Spiel Gedanken darüber machen, was man besser machen kann, und danach den Schalter sofort wieder umlegen.

Das Spitzenspiel gegen Düdelingen hat Déifferdeng 03 ganz klar mit 3:0 für sich entschieden. Ein wichtiges Statement?

Meisterschaften werden sehr selten durch Siege in den Spitzenspielen entschieden. Auf dem Weg dorthin muss man vor allem die vielen etwas kleineren Gegner besiegen. Aber ein 3:0-Sieg gegen einen direkten Konkurrenten gibt einem natürlich sehr viel Selbstbewusstsein für die anstehenden Partien.

Der Start in die Saison hätte mit 10:0-Toren und drei Siegen in drei Spielen besser nicht sein können. Haben Sie das Gefühl, dass Differdingen in dieser Saison noch stärker ist als im Meisterjahr?

Es wäre unfair gegenüber den alten und den neuen Spielern zu behaupten, dass wir in diesem Jahr stärker sind. Ich würde sagen, dass wir einfach anders sind. Wir haben eine erfahrenere Mannschaft, vertrauen uns selbst und vertrauen uns untereinander. 10:0-Tore und drei Siege sprechen eine deutliche Sprache. Ich denke, dass wir uns auf einem sehr guten Weg befinden.

Bringen die Südamerikaner noch etwas mehr Unvorhersehbarkeit in Ihr Spiel?

Für mich ist es natürlich einfacher mit Brasilianern zu kommunizieren (lacht). Die neuen Spieler aus Südamerika bringen eine gute Portion Kreativität mit. Man könnte sagen, dass sie ein bisschen Straßenfußball in unser Team bringen. Alle Neuzugänge sind mit der richtigen Mentalität nach Differdingen gekommen und wollen uns helfen die Ziele zu erreichen. Deshalb bin ich bisher sehr zufrieden mit meinen neuen Mitspielern.

Sie haben in zwei Wettbewerben bereits sieben Tore erzielt. Sind Sie zufrieden mit Ihrer Form?

Natürlich bin ich zufrieden. Meine Aufgabe als Stürmer ist es, Tore zu schießen. Und wenn ich in der Lage bin durch meine Tore zu helfen, dass wir Spiele gewinnen, dann fühle ich mich stolz und zufrieden. Für mich war es auch sehr einfach, mich an meine neuen Mitspieler zu gewöhnen. Unsere Mittelfeldspieler hatten sofort einen Impakt auf unser Spiel, was auch mir als Stürmer zugutekommt.

Es ist kein Geheimnis, dass ich den nächsten Schritt in meiner Karriere machen will Jorginho, D03-Stürmer

In Differdingen sind Sie zu einem richtigen Knipser geworden, nachdem Sie in Ihrer Karriere bis zum Wechsel nach Luxemburg nur einmal mehr als zehn Tore erzielt hatten. Was ist der Grund für diese Entwicklung?

Da kommen einige Gründe zusammen. Als ich noch in Portugal gespielt habe, war ich jünger. Ab und zu war ich nicht in Form, dann hatte ich Situationen, in denen der Spielstil der Mannschaft nicht so gut zu mir gepasst hat. Mittlerweile habe ich ein paar Jahre mehr auf dem Buckel und habe so einige Dinge hinzugelernt. Ich habe mich verbessert und befinden mich auf dem richtigen Weg, um mich noch weiter zu steigern.

Mit Guillaume Trani (5 Tore) bilden Sie ein kongeniales Duo. Was macht Sie so stark?

Diese Frage wurde mir bereits einige Mal gestellt. Wir spielen jetzt ein Jahr zusammen und habe einander in dieser Zeit besser kennengelernt. Zudem sind unsere Art und Weisen, Fußball zu spielen, sehr kompatibel. Mittlerweile kann ich behaupten, dass wir uns fast mit geschlossenen Augen finden.

Solche Statistiken wecken doch bestimmt Begehrlichkeiten im Ausland?

Es haben mich einige Vereine in den vergangenen Wochen kontaktiert und es ist auch kein Geheimnis, dass ich den nächsten Schritt in meiner Karriere machen will. Ich habe jedoch einen Vertrag in Differdingen und deshalb gilt meine volle Konzentration diesem Verein. Ich kann jetzt nicht anfangen, über Sachen nachzudenken, die ich selbst nicht kontrollieren kann.

Könnten Sie sich einen Wechsel bis zum 31. August vorstellen?

Ich kann auf diese Frage keine klare Antwort geben. Man weiß nie, was das Leben einem beschert. Ich weiß nur, dass ich in meinem Fußballerleben das höchstmögliche Level erreichen will und meine Lebenssituation verbessern will. Ein genaues Ziel habe ich nicht. Aktuell träume ich davon, neue Länder und Kulturen zu entdecken. Mein Fokus ist nicht auf Portugal gerichtet, aber wenn ein gutes Angebot kommt, werde ich natürlich auch darüber nachdenken, in meine Heimat zurückzukehren.