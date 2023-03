Nach 20 Spieltagen war Schluss: Aufsteiger UN Käerjeng trennte sich am Dienstag von Coach Marc Thomé. Die UNK unterlag der UNA Strassen am Sonntag knapp 1:2 und steckt als Tabellen-14. der BGL Ligue mitten im Abstiegskampf.

Nach mehreren internen Versammlungen sei die Entscheidung gefallen, die Zusammenarbeit mit Thomé zu beenden. Diese Information teilte die UN Käerjeng am Dienstag in der Mittagsstunde auf Facebook. Zunächst wird sich der Klub nach einer Interim-Lösung in den eigenen Reihen umsehen – und die Länderspielpause nutzen, um „sich neu aufzustellen“.

Die UNK wartet seit dem 16. Oktober auf einen Sieg. 2023 hat der Aufsteiger bislang in fünf Spielen nur zwei Punkte geholt.

Folgende Vereine haben sich im Laufe der Saison bereits von ihren Trainern getrennt: Jeunesse (ersetzte Henri Bossi durch Pedro Resende), Differdingen (feuerte erst Pedro Resende und dann Stéphane Léoni), Strassen (für Christian Lutz kam Arno Bonvini), Fola (Stefano Bensi übernahm für Miguel Correia), Monnerich (Dinis de Sousa wurde durch Olivier Ciancanelli ersetzt), Hostert (zum dritten Mal kehrte Bossi zurück, Lars Schäfer musste gehen) und Ettelbrück (Bruno Alves übernahm nach Neil Pattison).