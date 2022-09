„Back to the basics“ lautet das Motto der neuen Saison beim HB Käerjeng. Mit vielen Veränderungen im Spielerkader und einem neuen Trainer will der Tabellenfünfte der letzten Spielzeit neu angreifen.

Mit großen Ambitionen war der HB Käerjeng in die Saison 2021/22 gestartet. Als Vizemeister wollte man erneut ins Titelgeschehen eingreifen. Verletzungen und mehrere unglückliche Niederlagen mit nur einem Tor Unterschied durchkreuzten allerdings diese Pläne – und am Ende der Saison stand entgegen der Erwartungen nur der fünfte Tabellenplatz. „Es war mental sehr schwierig, all dies zu verarbeiten“, sagt der neue Trainer Zoran Radojevic im Rückblick.

In der vergangenen Spielzeit stand der 40-jährige Serbe noch als Spieler in Käerjeng auf dem Platz – hat daneben aber schon die Frauen-Mannschaft des Klubs trainiert.

„Im Mai haben wir angefangen, über diese Saison zu sprechen, und schon den Vertrag für das Frauen-Team verlängert“, so Radojevic: „Der Klub suchte ebenfalls nach einem neuen Trainer für seine Herren-Mannschaft und hat irgendwann auch mich gefragt.“ Für Radojevic ging es zunächst darum zu prüfen, ob es zeitlich überhaupt machbar ist, sowohl die Herren als Damen des Klubs zu trainieren. Denn vernachlässigen wollte er kein Team. Mit Dejan Gajic gab es in der Vergangenheit aber schon einen Coach, der beide Mannschaften des Klubs trainierte – und beide 2018 zum Meistertitel führte. „Die Erfahrung hat also gezeigt, dass es durchaus geht“, erzählt Radojevic mit einem Lachen: „Es wird zeitaufwendig, das ist klar. Aber ich bin mir sicher, dass wir mit beiden Teams eine gute Saison spielen werden.“

Die Herren-Mannschaft hat sich im Vergleich zur vergangenen Saison an einigen Stellen verändert und steht vor einem Neustart. Acht Spieler haben den Klub verlassen, ein Quartett von auswärts ist dazugekommen: Armin Zekan (HBD), Dragan Vrgoz (Hurry-Up), Tomas Van-Zeller (Maccabi), sowie Danijel Vukicevic (Nancy), der aus der ersten französischen Liga nach Käerjeng wechselt. „Wir wollen ein gutes Team aufstellen, mit dem wir in Zukunft etwas erreichen können“, so Radojevic: „Aufgrund der vielen Abgänge gibt es aber auch einige junge Spieler im Kader, die ihre Chance bekommen werden.“

Insgesamt wird es dem neugestalteten Team wohl zu Beginn an Erfahrung fehlen, deshalb ist Radojevic mit Zielsetzungen auch vorsichtig. „Back to the basics lautet das Motto“, sagt er: „Wir sind dabei, etwas Neues aufzubauen. Erst einmal wollen wir in die Play-offs – ich denke nicht, dass das ein Problem sein wird – danach schauen wir von Spiel zu Spiel, was möglich ist. Jeder Sieg wird uns guttun.“

Im Überblick Palmarès:

Meister: 2014, 2018

Pokalsieger: 2004, 2008, 2015, 2016 Spielerkader:

Tor: Jerome Michels (1992), Tomas Van-Zeller (1997), Matush Lallemang (2005), Feldspieler: Dylan Back (1992), Vladimir Temelkov (1980), Milasin Trivic (1993), Dragan Vrgoc (1991), Armin Zekan (1997), Amer Karamehmedovic (1997), Yacine Rahim (1993), Danijel Vukizevic (1991), Sébastien Edgar (1991), Tom Meis (1991), Pierre Veidig (1996), Salih-Caki Radoncic (2002), Noah Huberty (2005), Thomas Darnois (2005), Simone Barbaro (2000), Yakub Lallemang (2000)

Neuzugänge: Vrgoc (Hurry Up Zwartemeer/NL), Zekan (HBD), Karamehmedovic (Mersch75), Vukizevic (Grand Nancy Handball Métropole/F), Van-Zeller (Maccabi Dimona/ISR), Huberty, Darnois, M. Lallemang (eigene Jugend)

Abgänge: Jacques Tironzelli (HB Esch), Miroslav Rac, Elledy Semedo (beide Red Boys), Tommaso Cosanti (HBD), Alexandre Hotton, Pierre-Yves Ragot (beide Ziel unbekannt), Charel Kirtz, Charlie Plantin (beide Studien), Zoran Radojevic (Karriereende)

Trainer: Zoran Radojevic (1. Saison) Das Programm:

10.9.: Käerjeng – Schifflingen

17.9.: Standard – Käerjeng

24.9.: Käerjeng – Diekirch

28.9.: Mersch – Käerjeng

1.10.: Käerjeng – Red Boys

22.10.: Rümelingen – Käerjeng

9.11.: Esch – Käerjeng

12.11: Käerjeng – HBD

19.11: Berchem – Käerjeng