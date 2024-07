Parkour / Den nächsten Schritt gehen: Erster Speedrun-Wettbewerb am Samstag in Schwebsingen

LXPE ist ein Projekt der Kaizen Parkour Academy, das Anfang 2024 gegründet wurde und bei dem auch Mitglieder aus anderen Vereinen involviert sind. Ein engagiertes Team von 20 Parkour-Begeisterten hat sich das Ziel gesetzt, ihre Disziplin in Luxemburg bekannter zu machen. Hierfür will man mehr Events, vor allem Wettbewerbe, organisieren und die Trendsportart so auch im Großherzogtum auf ein anderes Level heben. „Wir merken, dass unsere jungen Athleten motiviert sind, etwas zu machen, sich Ziele zu setzen. Ohne Wettbewerb denkt man aber irgendwann, man hätte alles durch, doch draußen gibt es noch eine ganz andere Welt. Deshalb ist es wichtig, sich auch mit anderen zu messen“, erklärt David Holbrechts.

Viele junge Leute kennen Parkour durch Instagram, TikTok und Youtube, laden hier Videos und Fotos von sich hoch. Es ist eine Disziplin, die sich für diese Social-Media-Plattformen hervorragend eignet, denn spektakulär sieht es allemal aus. „Man sieht es und denkt sich, das will ich auch können“, erklärt Holbrechts das Phänomen, das den ganzen Bereich des Urban-Sports betrifft. Und so wissen viele nicht einmal, dass es in Luxemburg einen Klub gibt. „Wir haben durch Workshops in einem Jugendhaus zwei junge Menschen kennengelernt, die draußen trainiert und sich alles selbst beigebracht haben. So haben sie den Salto etwa im Sand geübt.“

Demnach erhoffen sich die Verantwortlichen, durch das LXPE auch mehr Visibilität zu erhalten: „Die jungen Leute sollen sehen, dass es noch etwas anderes gibt. Man merkt, das viele es als einen tollen Sport sehen, aber nicht wissen, was alles dahintersteckt. Bei Workshops ist es so, dass sie eine oder anderthalb Stunden dauern. Man zeigt also nur kurz, was man alles machen kann, aber den richtigen Spirit kann man hier nicht vermitteln.“

Eine andere Resonanz erhalten, wettbewerbsorientierter werden, die Möglichkeit, neue Ziele zu erstellen und gleichzeitig den jungen Athleten die Freude an Bewegung zu vermitteln, das ist das Ziel von „Luxembourg Parkour Events“.