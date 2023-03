Bei Déifferdeng 03 schaut man den Tatsachen ins Auge: Rechnerisch ist es zwar noch möglich, einen Europapokal-Platz zu erreichen, realistisch aber eher nicht. Doch der einstige Pokalschreck hat noch einen Trumpf in der Hand, die Coupe de Luxembourg. Binnen zwei Wochen treffen Kapitän Geoffrey Franzoni und seine Kollegen auf Swift Hesperingen, angefangen mit dem Liga-Duell am Mittwoch.

Helder Dias ist bereits der dritte Trainer, der in dieser Saison in Differdingen auf dem Trainerstuhl sitzt. Auf Pedro Resende folgte Stéphane Léoni, der nur wenige Monate im Amt war. „Mit Helder Dias fiel die Wahl auf eine Person, die uns nahesteht“, sagte Verteidiger Kevin D’Anzico. „Er hat es geschafft, wieder Leidenschaft zu entfachen.“ Auch Guillaume Trani freute sich über den Ruck, der in den vergangenen Wochen durch das Team gegangen ist: „In seinen Ansprachen zielt er darauf ab, dass uns der Fußball wieder Spaß bereiten soll. Dieses Gefühl war uns abhandengekommen.“

Sowohl der Defensivspezialist (Hüftprobleme) als auch Trani (Zerrung) werden am Mittwoch aber nicht gegen Swift Hesperingen spielen können, um dabei zu helfen, die Dias-Siegesserie (zwei gewonnene Spiele) auszubauen. Auch Erico Castro fällt aus. Wie D03 auftreten muss, um auf dem „Holleschbierg“ zu punkten, kann D’Anzico trotzdem einschätzen: „Wir müssen das Gesicht zeigen, das wir im vergangenen Jahr gezeigt haben.“ Trani, der am vergangenen Spieltag trotz Verletzung im Einsatz war, fügte hinzu: „Wir haben den Kopf jetzt wieder etwas aus dem Wasser heben können. In den nächsten Spielen wollen wir uns wieder Selbstvertrauen verschaffen.“

Richtungsweisendes Duell

Denn bereits am 12. April stehen sich Hesperingen und Differdingen ein weiteres Mal – im Achtelfinale der Coupe de Luxembourg – gegenüber. „Es ist logisch, dass wir alles auf dieses Pokalspiel setzen“, formulierte es Kapitän Geoffrey Franzoni. „Wir wollen zeigen, dass wir in der Lage sind, sie zu schlagen. Zudem würden wir die Meisterschaft mit einem Sieg wieder spannend machen.“ Doch zunächst geht es darum, die eigenen Reihen wieder auf Vordermann zu bekommen. Weder offensiv noch defensiv kamen die Differdingen an die Statistiken des Vorjahres heran: „Man kann es nicht auf die Verteidiger oder die Angreifer schieben“, sagte Trani. „Niemand hat es gut gemacht.“ Oder anders ausgedrückt: „Es ist meine komplizierteste Saison“, meinte Franzoni, der immerhin seit 2010 in der „Cité du fer“ unter Vertrag steht. Dabei liegt es seiner Meinung nach nicht am Kader: „Wir haben im Europapokal gezeigt, wie viele Qualitäten in uns stecken.“

Ausgerechnet diese beiden Spiele gegen Olimpija Ljubljana könnten aber auch der Knackpunkt gewesen sein. D’Anzico erinnert sich an die schwere Phase mit zwei Auftaktniederlagen in der BGL Ligue: „Der Stachel saß nach dem Aus tief. Das hat uns runtergezogen und wir haben die Quittung dafür bekommen. Durch die schlechten Ergebnisse kam es zum Trainerwechsel. Jetzt sind wir aber wieder auf dem richtigen Weg.“

Ob der Zeitpunkt, innerhalb von vier Tagen auf den Tabellenführer und dessen Verfolger Düdelingen zu treffen, der richtige ist, wird sich zeigen. „Wir wollen alles rausholen“, sagte D’Anzico. „Racing landete letztes Jahr auf einem siebten Platz und hat sich trotz verkorkster Meisterschaft für den Europapokal qualifiziert.“ Auch D03 könnte seine Saison noch retten. „Wir dürfen uns nicht zu viele Frage stellen und müssen diese Partie wie alle anderen auch angehen. Wir haben den Teamspirit wiedergefunden und besitzen die Qualitäten, die wir nicht immer ausgenutzt haben“, so Trani abschließend.