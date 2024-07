Conference League / Déifferdeng 03 schlägt Ordabasy Schymkent 1:0 

Mit einer taktisch disziplinierten Leistung in der Abwehr und mit mehr Glück in der Offensive hat der FC Déifferdeng 03 das Hinspiel in der Conference League mit 1:0 für sich entschieden. Somit geht der Meister aus Luxemburg mit einem kleinen Vorteil ins Rückspiel am kommenden Donnerstag in Schymkent.

Nach dem Aus in der ersten Runde der Champions-League-Qualifikation ging es in der zweiten Runde der Conference League gegen den Meister aus Kasachstan, Ordabasy Schymkent. Beim FC Déifferdeng rückte Diogo Silva für den gesperrten Juan Bedouret in die Startelf. Leandro Borges rückte aus dem Mittelfeld in die Abwehr und spielte zentral in einer für Differdinger Verhältnisse ungewohnten Dreier-Abwehrkette.

In einer von der Heimmannschaft konzentriert geführten ersten Hälfte kam der Gegner aus Kasachstan nicht zur Geltung. Es waren die Hausherren, die dem Gegner ihre Spielweise aufdrängten und einige schöne Offensivaktionen hatten. Diogo Silva belebte das Spiel der Differdinger im Mittelfeld und bildete ein gutes Duo mit Guillaume Trani. Letztgenannter scheiterte mit einem sehenswerten Schuss aus 16 Metern in der 10. Minute am Torwart Ignatovich. Die Mannschaft von Trainer Pedro Resende schoss immer wieder aus der zweiten Reihe: Federico Andrade (18.) und Silva (22.) scheiterten jeweils knapp.

Im Gegensatz zu Klaksvik nahm Ordabasy am Spielgeschehen teil, sodass Déifferdeng 03 immer wieder in Räume kam, wo man gefährlich werden konnte. Dem erlösenden 1:0 ging ein Weitschuss von Silva an die Latte voraus. Jorginho musste nur auf der Linie abstauben (37.). Aufseiten von Ordabasy Schymkent gab es einen Distanzschuss von Tagybergen in der 26. Minute, der sein Ziel knapp verfehlte. Ein Missverständnis in der FCD03-Abwehr in der 13. Minute hätte zuvor fast für die Führung der Gäste gesorgt.

Jorginho jubelte nach seinem Treffer zum 1:0

Glück bei nicht gegebenem Elfmeter

Zum zweiten Durchgang wechselte Gäste-Trainer Sednev zweimal. Er war möglicherweise nicht so zufrieden mit der Darbietung seiner Mannschaft in den ersten 45 Minuten. Die Heimelf ließ sich nach und nach nach hinten drängen. Die Differdinger verpassten es derweil, das zweite Tor zu machen. Ein Schuss von Umarov (63.) aus spitzem Winkel verfehlte das lange Eck nur knapp. Einige Zuschauer hatten diesen Ball schon im Netz zappeln sehen. Ein Kopfball von Leandro Borges nach Trani-Eckball war zu harmlos, um den gegnerischen Torwart vor Probleme zu stellen.

Im letzten Drittel kam mit fortlaufender Spielerdauer der letzte Pass nicht an. Das lag aber auch daran, dass die Stürmer sehr gut mit nach hinten gearbeitet haben und ihnen die Kräfte ausgingen. In der 82. Minute war das Glück auf der Seite des Gastgebers, als der Schiedsrichter die Pfeife bereits im Mund hatte, der Elfmeterpfiff aber nicht ertönte. In der Nachspielzeit verpasste der kurz zuvor eingewechselte Andreas Buch das zweite Tor, seine Hereingabe (oder sein Schuss) ging knapp am Tor vorbei.

Statistik FC Déifferdeng 03: Ventura – D’Anzico, Borges, Brusco – Franzoni, Silva, Rauch, Trani (90.+3 Bei), Rychelmy – Andrada (78. Simões), Jorginho (89. Buch)

Ordabasy Schymkent: Ignatovich – Plastun, Malyy, Yerlanov – Astanov (46. Reginaldo), Tagybergen (79. Tunggyshbayev), Makarenko, Suyumbayev – Umarov (71. Abiken), Islamkhan (63. Yakhshiboev), Besedin (46. Darboe)

Schiedsrichter: Aslam – Valstadsve, Rossland

Gelbe Karten: Rychelmy – Malyy, Yerlanov, Makarenko, Tunggyshbayev, Suyumbayev

Tor: 1:0 Jorginho (37.)

Beste Spieler: Silva, Trani – Tagybergen, Umarov

Zuschauer: 1.526 zahlende

Stimmen Pedro Resende (Trainer D03): „Wir sind sehr froh über das Ergebnis. Wir wussten vor dem Spiel, dass es sehr schwer werden würde. Ordabasy ist immerhin der Meister aus Kasachstan, steht bereits in der Meisterschaft und sie sind Profis. Wir hätten ein zweites Tor schießen müssen. Ich will der Mannschaft trotzdem meine Glückwünsche aussprechen, wie sie gespielt hat und wie sie gearbeitet hat. Der heutige Gegner hat uns im Gegensatz zu Klaksvik mehr Räume angeboten und blieb nicht nur in der Defensive. In der Abwehr standen wir gut und haben fast nichts zugelassen.“

Ludovic Rauch (D03): „Wir sind sehr zufrieden mit unserer Leistung – ‚devoir accompli‘. Wir haben den Gegner gut analysiert, wir wussten, dass sie mit sehr viel Intensität zu Werke gehen. Wir wussten aber auch, dass wir Platz im Rücken bekommen würden. Wir hatten zahlreiche Torschüsse und wir wurden mit einem Tor belohnt. Dieser Treffer wird uns auch für das Rückspiel guttun. Es wird eine lange Reise werden, aber wir werden uns schnell akklimatisieren. Es gilt, in Kasachstan nicht zu verlieren.“

Erinnerungen und Aufbautraining Fünf Spieler von Ordabasy Schymkent standen im Aufgebot von Kasachstan im Testspiel am 26. März im Stade de Luxembourg gegen die FLF-Auswahl. Es handelt sich hierbei um den Torwart Shaizada, die Abwehrspieler Astanaov, Malyy und Yerlanov sowie Mittelfeldmann Tagybergen. Allerdings kamen nur Astanov und Tagybergen am besagten Abend zum Einsatz. Die anderen drei Spieler mussten die 1:2-Niederlage ihrer Mannschaft von der Ersatzbank aus verfolgen.

Der Stürmer vom FC Déifferdeng 03, Arthur Abreu, ist derweil wieder im Lauftraining nach seiner Knöchelverletzung, die er sich am 13. Mai beim Auswärtsspiel in Niederkorn zugezogen hat. Der 29-Jährige, der in der letzten Winterpause aus Petingen in die „Cité du fer“ gewechselt ist, hat vor dem Spiel einige Runden um das Spielfeld gedreht.