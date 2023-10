Das Europapokal-Abenteuer der Differdinger ist beendet. In einem aufopferungsvollen Duell gegen den ungarischen Champion Haladas reichte ein 1:1-Remis nicht, um in die Endrunde der Königsklasse einzuziehen. Letztlich kostete eine Unachtsamkeit die Luxemburger das Weiterkommen.

Mit einer besonders starken Leistung gegen Kairat Almaty, der kasachischen Hochburg des Futsal, war der Luxemburger Champion in die Hauptrunde gestartet. Nichts zu holen gab es derweil gegen Titelverteidiger (und Turniergastgeber) Palma de Mallorca. So kam es, wie im Vorfeld erwartet, zu einem großen Endspiel gegen den ungarischen Meister Haladas. Nur drei Mannschaften würden ein Ticket für die Runde der letzten 16 lösen – und demnach auch der Sieger des Duells vom Sonntagnachmittag.

Auf D03-Seite galt es, nach einer unschönen Erfahrung von vor zwei Jahren (neben der 3:4-Niederlage waren insbesondere rassistische Aussagen im Kopf geblieben), Revanche gegen diesen Gegner zu nehmen. Trotz brisanter Ausgangslage, hatte eine Mannschaft einen deutlich besseren Start erwischt: die Differdinger. Schon nach 40 Sekunden prüfte Reis den gegnerischen Torwart. Besonders Abwehrturm und Kapitän Bocum war in dieser Phase unüberwindbar und mit zwei wichtigen Ballgewinnen ein richtiger Antreiber für seine Farben. Benitez zielte drüber, doch insgesamt waren die Roten feldüberlegen.

Es waren bereits neun Minuten gespielt, ehe Monteiro ein erstes Mal in Erscheinung trat: Der Torhüter der Differdinger war im Eins-gegen-eins entscheidend dazwischengegangen. Zwar war Haladas mittlerweile besser im Spiel, das Chancenplus blieb aber bei D03. Rojas zwang Alasztics zu einer Parade (14.), danach zielte Monteiro knapp über das Gehäuse. Der Keeper hatte einen Sahnetag erwischt und war in seinem Kreis der nötige Rückhalt, wenn Haladas es in die Gefahrenzone geschafft hatte.

Wenn es also nicht aus dem Spiel heraus geht, dann helfen die Standards: Nach dem sechsten Fehler der Ungarn durfte Differdingen vom Neun-Meter-Punkt schießen. Bocum trat an und verwandelte zwei Minuten vor der Pause zur 1:0-Führung.

Der kleine Vorsprung war alles andere als eine Garantie: Der Gegner hatte bereits einen Punkt im Miniturnier geholt – und könnte sich somit mit einem Remis zufriedengeben. Trotzdem überließ D03 Haladas nach der Pause viel Ballbesitz und lauerte auf Konterchancen. Die abwartende Haltung hatte Konsequenzen: In der 28. war D03 zu statisch und Santos konnte nach einer schönen Kombination das 1:1 erzielen. Jetzt musste ein weiteres Tor her. Innerhalb von 30 Sekunden kamen drei Hochkaräter hinzu: Djo, Rojas und Monteiro erzwangen Paraden von Gyimesi. D03 schmiss alles nach vorne, doch die Grünen wehrten alles ab. In den letzten zwei Minuten agierte Differdingen dann ohne Torwart, das Ganze spielte sich in dem Halbkreis der Ungarn ab. Bocum, Reis und Garrido, der sogar 30 Sekunden vor Schluss den Pfosten traf, blieben glücklos.