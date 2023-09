Die luxemburgischen Tennis-Herren haben im Davis Cup Slowenien mit 3:2 bezwungen und dürfen vom Aufstieg in die Weltgruppe I träumen.

Chris Rodesch brachte den Sieg in Weltgruppe II am Samstag kurz vor 17 Uhr unter Dach und Fach. Der Luxemburger konnte den Slowenen Bor Artnak im alles entscheidenden Spiel mit 6:2, 7:6 niederringen und so den Vergleich mit 3:2 für das Großherzogtum entscheiden.

Nach dem 1:1-Unentschieden nach dem ersten Tag, hatte Rodesch zusammen mit Alex Knaff Luxemburg bereits am Samstagmorgen dank eines 7:5, 6:4-Erfolges im Doppel gegen Sebastian Dominko/Blaz Rola wieder mit 2:1 in Führung gebracht. Knaff musste sich in seinem anschließenden Einzelduell allerdings mit 4:6, 2:6 gegen Rola geschlagen geben, sodass Slowenien wieder ausgleichen konnte.

Rodesch hatte im entscheidenden Duell dann allerdings die besseren Nerven und machte den luxemburgischen Sieg mit seinem Erfolg im Einzel perfekt.

Durch den Sieg gegen Slowenien hat sich die Mannschaft von Kapitän Gilles Muller für die Play-offs zur Weltgruppe I qualifiziert und darf vom Aufstieg träumen.