Der Sportkalender 2024 bietet viele Highlights – vor allem auch für luxemburgische Fans, die Spitzensport live verfolgen wollen. Denn mit der Fußball-EM in Deutschland und den Olympischen Spielen in Paris finden gleich zwei Großereignisse vor der Haustür statt. Doch auch abseits davon stehen viele Events im Kalender. Eine Übersicht.

Winterhighlights

Das Euro Meet lockt Schwimmstars wie Mykhailo Romanchuk in die Coque Foto: Editpress/Gerry Schmit

Die Winterhighlights CMCM-Meeting und Euro Meet sind aus dem luxemburgischen Sportkalender nicht mehr wegzudenken. Am 21. Januar macht das CMCM-Meeting in der Coque dieses Jahr den Auftakt. Es ist ein Muss für alle Leichtathletik-Fans. Die Gelegenheit, luxemburgische Top-Athleten wie Patrizia Van der Weken oder Charel Grethen live in der Coque zu sehen, gilt es nicht zu verpassen. Am Start werden aber auch internationale Starter sein, die es für dieses Indoor-Event und die Jagd nach Weltranglistenpunkten in die Hauptstadt zieht. Eine Woche nach dem CMCM-Meeting wird dann in der Coque der Schwimmsport im Fokus stehen. Nach dem Comeback im vergangenen Jahr nach zweijähriger Corona-Zwangspause startet nun die 24. Edition am 26. Januar 2024. Neben den luxemburgischen Schwimmern dürfen sich die Zuschauer auf Europa- und Weltmeister, Olympiagewinner und Weltrekordhalter freuen. In der Coque geben sich traditionell einige der besten Schwimmer der Welt die Ehre, um ihre Form in einem der ersten Wettbewerbe der Saison im großen Becken zu testen. Beim Euro Meet 2024 dürfte allerdings auch die Jagd nach Qualifikationsnormen für die Olympischen Spiele 2024 in Paris eine große Rolle spielen. Ansonsten steht im Januar (13.) auch noch die Cyclocross-Landesmeisterschaft an, sowie die EM- und WM-Qualifikationsspiele der Handball-Nationalmannschaft gegen Lettland und Israel.

Olympische Spiele

Patrizia Van der Weken ist derzeit als einzige luxemburgische Athletin für die Olympischen Spiele qualifiziert Foto: AFP/Jewel Samad

Zwischen Eiffelturm, Arc de Triomphe, Stade de France und Versailles plant Frankreichs Hauptstadt ein sportliches Spektakel der Superlative. Nach den traurigen Bildern von den leeren Rängen bei den Corona-Sommerspielen 2021 in Tokio wollen diesmal Millionen Fans dabei sein. Die Eröffnungsfeier auf der Seine soll Hunderttausende entlang des Flusses begeistern. Paris ist nach 1900 und 1924 zum dritten Mal Olympia-Gastgeber. An 16 Wettkampftagen fallen 329 Medaillen-Entscheidungen. Aus luxemburgischer Sicht ist derzeit nur Patrizia Van der Weken sowie zwei noch zu bestimmende Radfahrer (ein Mann und eine Frau) für die Spiele sicher qualifiziert. Mehrere Sportler planen aber sich in den kommenden Monaten noch ein Ticket zu sichern, sodass alles auf eine zehn- bis zwölfköpfige Delegation hindeutet.

Nations-League-Playoffs

Im März hat die Fußball-Nationalmannschaft die einmalige Chance, sich für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland zu qualifizieren. Die FLF-Auswahl nimmt ab dem 21. März an den entscheidenden Playoffs der Nations League teil. Gegner ist im Halbfinale Georgien. Die Partie wird in der Hauptstadt Tiflis ausgetragen. Die Boris-Paitschadse-Dinamo-Arena bietet fast 55.000 Zuschauern Platz und es kann davon ausgegangen werden, dass das Stadion ausverkauft sein wird. Der Sieger dieser Partie bestreitet am 26. März das Finale der Playoffs und trifft dort auf den Gewinner des Duells zwischen Griechenland und Kasachstan. Die Mannschaft, die dieses Endspiel gewinnt, fährt zur EM. Das mögliche Finale würde auf jeden Fall im Stade de Luxembourg ausgetragen werden, das wurde bereits bei der Auslosung bestimmt.

Fußball-Europameisterschaft

Vom 14. Juni bis zum 14. Juli wird in Deutschland die 17. Europameisterschaft im Fußball ausgetragen. Würde Luxemburg sich das EM-Ticket sichern (siehe obenstehender Artikel), dann wäre die FLF-Auswahl in der Gruppe F vertreten und würde in dieser auf Portugal, die Türkei und Tschechien treffen. Die Auftaktpartie würde in Dortmund stattfinden. Danach wären Hamburg und Gelsenkirchen die Austragungssorte. Insgesamt nehmen 24 Mannschaften an dieser Europameisterschaft teil. Gespielt wird in zehn Arenen. Das Finale steigt am 14. Juli im Berliner Olympiastadion.

Frühling der Entscheidungen

In der Coque werden im Frühling die neuen Pokalsieger im Handball und Basketball gesucht Foto: Editpress/Fernand Konnen

Für Luxemburgs Mannschaftssportarten ist es zweifelsohne die spannendste Zeit des Jahres, wenn im Frühling die heiße Phase der Entscheidungen beginnt. Los geht es schon am 16. März mit den Endspielen der Coupe de Luxembourg und der Coupe des Dames im Basketball. Zwischen dem 21. und 24. desselben Monats folgt das Pokal-Final-Four im Volleyball, ehe im April (25.-28.) die Handballer an der Reihe sind. Es sind Highlights, die jedes Jahr zahlreiche Zuschauer in die Coque locken. Ebenfalls im Monat März ist der Start der Play-off-Runden der Herren im Basketball angesetzt. Die Damen starten bereits im Februar in die Entscheidungsphase. Im April wird es dann noch ernster. Am 14. startet die Finalserie der Volleyballer, eine Woche später geht es bei den Basketballern in die Best-of-five-Serie, in der die nationalen Meister ermittelt werden. Im Handball und Fußball fällt diese Entscheidung spätestens am Wochenende des 25./26. Mai. Dann findet in der BGL Ligue wie in der AXA League der letzte Spieltag statt. Dazwischen wird noch am 9. Mai im Stade de Luxembourg der Fußball-Pokalsieger ermittelt.

Tour de France

Mit Spannung schaut die Radsportwelt darauf, wie sich Edel-Einkauf Primoz Roglic beim Top-Rennstall Bora-Hansgrohe einfügen wird. Mit dem Transfer demonstrierte das Team, für das auch der Luxemburger Bob Jungels fährt: Wir wollen beim Gesamtsieg der Frankreich-Rundfahrt ein Wörtchen mitreden. Die Konkurrenz ist angesichts der zweimaligen Tour-Sieger Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar sowie Zeitfahr-Weltmeister Remco Evenepoel beachtlich. Ohnehin wird die 111. Ausgabe der Tour historisch. Das Rad-Spektakel startet zum ersten Mal in Italien. Nach dem Grand Départ in Florenz und einigen anspruchsvollen Bergetappen endet die Tour wegen der Olympischen Spiele nicht wie sonst in Paris, sondern mit einem kniffligen Zeitfahren zwischen Monaco und Nizza.