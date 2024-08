BGL Ligue / Das Duell der Punktlosen

Am vierten Spieltag der BGL Ligue hoffen zwei Mannschaften darauf, endlich ihr Punktekonto eröffnen zu können. Derweil gibt es weitere Transfers zu vermelden.

Kellerduell im „Gréngewald“: Hostert und Monnerich hatten sich einen besseren Start in die Saison erhofft. Nach drei Spieltagen stehen beide mit null Punkten im Keller der Tabelle. Am Sonntag treten beide Mannschaften gegeneinander an. USH-Trainer Marc Thomé unterstreicht die Bedeutung dieses Duells: „Ein Sieg wäre wichtig für die Moral, das Selbstvertrauen und die Stimmung. Wenn man nach vier Spieltagen ohne Punktgewinn dasteht, dann ist die Aufstiegseuphorie auch schnell verflogen. Aber beide Mannschaften wollen unbedingt gewinnen“. Monnerich musste an den ersten drei Spieltagen gleich gegen die Titelkandidaten Niederkorn (0:2) und Hesperingen (1:2) antreten, gegen die es die erwarteten Niederlagen gab. Deutlich schwerer zu verdauen war allerdings die 0:6-Schlappe gegen Petingen. Monnerichs Co-Trainer Marc Depienne blickt zuversichtlich in die Zukunft: „Wir haben gegen Hesperingen eine gute Reaktion gezeigt und es wäre sogar mehr drin gewesen. Wir arbeiten daran, aus unseren Fehlern zu lernen. Am Sonntag fahren wir mit der klaren Absicht nach Hostert, endlich die ersten Punkte einzufahren“. (mad)

Einseitig: Wer sich in den vergangenen Jahren das Duell zwischen Hesperingen und Jeunesse angesehen hat, kannte den Ausgang meistens schon. Seit dem Aufstieg im Jahr 2020 gab es in neun Duellen nur einen Sieg für die Escher. Das Torverhältnis (18:5) spricht auch Bände. Am Samstag hofft der Rekordmeister darauf, die Bilanz ein wenig aufpolieren zu können. (del)

Neuzugänge in Mondorf und Rosport: Bekanntlich ist das internationale Transferfenster noch bis zum 31. August geöffnet und die Vereine können weiterhin Spieler verpflichten. In den vergangenen Tagen haben sich Mondorf und Rosport frisches Blut an Bord geholt. Die Victoria verpflichtete mit Patrice Kabuya einen Rechtsaußen. Der 24-Jährige war ehemaliger deutscher U16-Nationalspieler, wurde u.a. bei der Eintracht Frankfurt und dem Hamburger SV ausgebildet und spielte zuletzt für den deutschen Regionalligisten Astoria Walldorf (nur acht Einsätze). Den umgekehrten Weg geht übrigens der letztjährige Rosporter Torjäger André Redekop. Mondorf hat noch zwei Franzosen unter Vertrag genommen. Rechtsverteidiger Yann Godart war französischer Jugendnationalspieler und war zuletzt für den französischen Drittligisten SAS Epinal aktiv. Mohamed Khairane soll die Innenverteidigung verstärken. Der 21-Jährige kommt aus Schweden von Säffle FK. (del)

Harte Strafe: Chris Stumpf hat vom FLF-Verbandsgericht eine Sperre von vier Spieltagen ohne Bewährung aufgebrummt bekommen. Der F91-Abwehrspieler hatte am vergangenen Spieltag im Spitzenspiel gegen Déifferdeng 03 in der 42. Minute die Rote Karte gesehen. Stumpf wurde nach einem rüden Foul an Théo Brusco vom Platz gestellt. Da der Düdelinger als Wiederholungstäter gilt (vergangene Saison sah er Rot gegen Strassen), wurde Stumpf härter bestraft als üblich. (del)