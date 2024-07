EM-Kolumne „Extrawurst“ / Danke, Mama

Manchmal soll und muss man sein Leben hinterfragen. Sein eigenes Tun und Handeln reflektieren, einfach mal den Grund erforschen, warum manche Dinge passieren. Also sitze ich am späten und regnerischen Donnerstagabend auf dem Parterre meiner Wohnung. Die Regentropfen kullern die Fensterscheibe runter, mein Kamillentee dampft und um die Stimmung noch passender zu gestalten, habe ich mir eine Kerze angezündet. Eine Kerze, die an all die Hoffnungen erinnern soll, die bei dieser EM verloren gegangen sind. In mir: nur Leere.

Ich, Sportjournalist seit nun fast zehn Jahren, muss in der Kicktipp-Tabelle runterscrollen, um meinen Namen zu sehen. Pascal, mitten im Nirvana des Tippspiels, fernab von Glanz und Glorie der ersten Plätze. Was die Sache noch schlimmer macht: Die Kicktipp-Runde, in der ich mich befinde, ist keine Versammlung von Fußball-Experten. Es ist das Tippspiel der Arbeitskollegen meiner Mutter, die in einem Architekturbüro arbeitet.

Was die Sache noch schlimmer macht: Vesy, Leah, Mama Sylvie, Hanna, Stefanie, Stephi – alle liegen sie vor mir. Um eins klarzustellen: Es gibt sicherlich kompetente Frauen im Fußball. Aber um eine weitere Sache klarzustellen: Ich habe meine Mutter extra für diese Kolumne aus dem Nichts gefragt, ob sie denn wüsste, was Abseits sei und ob sie es mir erklären könnte. Ihre Antwort: „??? Nein!“ Danke, Mama.

Die ganze Misere hat schon vor Turnierstart begonnen. Viele Tipper, die vor mir liegen, haben direkt die ganze Gruppenphase getippt. Ich warte natürlich die Aufstellungen der einzelnen Partien ab, höre mir Lothars Expertenmeinung an, vergleiche die letzten Begegnungen, um dann meinen Tipp abzugeben. Ist doch ganz klar, dass die Star-Truppe der Slowakei dann Belgien 1:0 schlagen würde. Elena wusste es!

Vesy führt das Tippspiel uneinholbar für mich an, nur ein Fernglas würde mir noch helfen, um sie in der Tabelle zu sehen. Auch Mama Sylvie ist weit vor mir. Die EM ist gelaufen, für mich geht es nur noch um Schadensbegrenzung. Also sitze ich nun hier und frage mich, woran hat es denn gelegen? Welche Lehren ziehe ich daraus? Der Regen ist weniger geworden, an meiner Fensterscheibe sind nur noch vereinzelte Regentropfen am Herunterkullern. Auf der linken Seite des Fensters sind zwei Regentropfen, auf der rechten Seite eine. Mir wird klar: Spanien gegen Deutschland muss ich 2:1 tippen. Mal sehen, am Samstagmorgen, ob das aufging.