FLF-Nationalspieler Danel Sinani hat einen neuen Verein gefunden: Der 26-Jährige wechselt ablösefrei zu einem echten Kultverein – dem FC St. Pauli.

Um Punkt 9.00 Uhr am Dienstagmorgen ließ der Klub aus der 2. Bundesliga die Katze aus dem Sack: „Der FC St. Pauli verstärkt sich mit dem Außenspieler Danel Sinani weiter in der Offensive. Der 26-jährige Nationalspieler Luxemburgs kommt ablösefrei ans Millerntor.“ Seine beiden Länderspieltore gegen Liechtenstein und Bosnien vor wenigen Tagen dürften den Scouts demnach nicht entgangen sein. 26 Spiele absolvierte er in der vergangenen Saison bei den beiden englischen Zweitligisten Norwich City und Wigan Athletic. Jetzt wird er zum ersten Mal in seiner Karriere den deutschen Vereinsfußball entdecken.

Der Luxemburger hatte sich im Vorfeld erkundigt und nur positive Aussagen bezüglich des neuen Arbeitgebers gefunden, wie er auf der Homepage zitiert wird: „Ich habe mich über den FC St. Pauli informiert und sehr gutes Feedback bekommen, auch die Gespräche mit Sportchef und Trainer haben mir gezeigt, dass ich hier eine tolle Chance habe, anspruchsvollen Fußball zu spielen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und möchte möglichst schnell auf dem Platz stehen.“

Sportchef Andreas Bornemann seinerseits lobte die Vielseitigkeit des Luxemburgers: „Mit Danel Sinani verschaffen wir uns weitere Optionen in der Offensive. Er ist ein erfahrener Außenspieler, der seine Qualitäten bewiesen hat. Danel ist sehr flexibel einsetzbar und kann verschiedene Positionen übernehmen. Damit passt er genau in das Profil, nach dem wir gesucht haben.“