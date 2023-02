Danel Sinani wurde am Deadline-Day an den Ligakonkurrenten ausgeliehen (Foto: Wigan Athletic)

Der FLF-Offensivspieler Danel Sinani wurde am Dienstagabend ein weiteres Mal für sechs Monate ausgeliehen: Von Norwich geht es für den 25-Jährigen zum Ligakonkurrenten Wigan Athletic. Der Tabellenletzte will mit dem Luxemburger raus aus der roten Zone.

„Es war alles sehr ereignisreich. Um 13.00 Uhr habe ich erfahren, dass ein Angebot von Wigan vorliegen würde. Ich wollte sofort hierher“, blickte der Luxemburger auf der Homepage seines neuen Klubs auf den belebten letzten Tag des Transferfensters zurück. Als Argumente zählte der 25-jährige Offensivspieler die Fans auf: „Der Verein hat eine große Geschichte und tolle Anhänger. Das habe ich zu Beginn der Saison mit Norwich selbst erlebt.“

Nach Waasland-Beveren und Huddersfield ist Wigan bereits der dritte Klub, an den Norwich seinen Offensivspieler seit der Vertragsunterschrift 2020 ausgeliehen hat. Diesmal für den Rest der Saison zum Tabellenletzten der Championship. Mit vier Punkten zum rettenden Ufer bleibt der Klassenerhalt ein realistisches Ziel. „Nichts ist unmöglich“, wird Sinani zitiert. „Es bleiben 18 Spiele und der Rückstand in der Tabelle ist nicht groß. Ich bin überzeugt davon, dass wir es schaffen werden.“

Viel Zeit bleibt nicht: Bereits am Montag steht das nächste Duell, gegen Blackburn, an. Gleich danach wartet die wichtige Begegnung gegen Kellerkind Huddersfield. Für Sinani geht es in den kommenden Monaten darum, Werbung in eigener Sache zu machen: Sein Vertrag in Norwich läuft im Juni aus.