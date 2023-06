Der Däne Miki Taagholt sicherte sich in Remich den Sieg

Der Däne Miki Taagholt hatte am Sonntag in Remich die besten Beine und krönte sich zum Sieger des Ironman 70.3 Luxembourg. Zu bewältigen waren 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer auf dem Rad und zum krönenden Abschluss ein Halbmarathon über 21,1 Kilometer entlang der Mosel. Mehr als 2.500 Teilnehmer waren an den Start gegangen.

Bereits vor einer Woche hatte Miki Taagholt mit dem zweiten Platz beim Ironman 70.3 Warschau aufgetrumpft. In Remich ist dem Dänen nun der große Coup gelungen. In einer Zeit von 3:49:20 Stunden setzte er sich mit 90 Sekunden Vorsprung vor dem Belgier Christophe De Keyser durch. Dritter wurde der Portugiese Filipe Azevedo.

Die Schwimmstrecke von 1,9 Kilometern hatte zunächst der deutsche Mitfavorit Rico Bogen als Schnellster hinter sich gebracht. Er stieg als Erster einer achtköpfigen Spitzengruppe aus dem Wasser, darunter auch Taagholt. Sie hatten den anderen Teilnehmern zu dem Zeitpunkt bereits eine Minute abgenommen.

Auf dem Rad ging die Spitzengruppe dann von Beginn an ein hohes Tempo, dem nicht mehr alle folgen konnten. Nach 90 Kilometern hatte sich die Gruppe auf sechs Teilnehmer verkleinert. Die ersten Verfolger hatten mittlerweile zweieinhalb Minuten Rückstand. Es war also klar, dass die Spitzengruppe den Sieger auf der Laufstrecke unter sich ausmachen würde. Mit dabei waren immer noch die drei Topfavoriten Taagholt, Bogen und Youri Keulen (Niederlande). Letzterer musste aber gleich zu Beginn des abschließenden Halbmarathons einen Rückschlag einstecken und fiel durch eine Zeitstrafe weit zurück. Nach der zweiten Laufrunde setzte sich Taagholt schließlich alleine an der Spitze ab und lief seinem Sieg beim zehnjährigen Jubiläum des Ironman 70.3 Luxembourg entgegen.

Bei den Frauen setzte sich die Schweizerin Karen Schultheiss mit einem deutlichen Vorsprung von mehr als neun Minuten auf Mariana Marques (Portugal) und Oria Liaci (Schweiz) durch.

Die luxemburgischen Meistertitel über die Langdistanz, die im Rahmen des Ironman in Remich vergeben wurden, sicherten sich Tom Schmit (Team X3M Snooze/4:41:19 Stunden) bei den Männern und Sally Dickes (Team X3M Snooze/5:11:14 Stunden) bei den Frauen. (jw)

Ergebnisse Männer:

1. Miki Taagholt (DEN) 3:49:20 Stunden, 2. Christophe De Keyser (B) 1:27 Minuten zurück, 3. Filipe Azevedo (POR) 2:22, 4. Jan Stratmann (D) 3:07, 5. Youri Keulen (NL) 3:14, 6. Rico Bogen (D) 3:58, 7. Nick Thompson (AUS) 6:39, 8. Anthony Costes (F) 8:02, 9. Matthieu Bourgeois (F) 14:02, 10. Samuel Böttinger (D) 14:03



Frauen:

1. Karen Schultheiss (CH) 4:36:12 Stunden, 2. Mariana Marques (POR) 9:01 Minuten zurück, 3. Oria Liaci (CH) 11:28, 4. Elin Genneby (SWE) 13:28, 5. Sophie Delguste (B) 17:16, 6. Loena Bank (NL) 20:24, 7. Eva Marie Hering (D) 23:55, 8. Philippa Fancourt (GB) 26:21, 9. Elisa Herbach (D) 26:47, 10. Anne Zijderveld (NL) 28:25

Die Teilnehmer tummelten sich vor dem Start an der Mosel Foto: Editpress/Luis Mangorrinha

Mehr als 2.500 Triathleten nahmen dieses Jahr am Ironman teil Foto: Editpress/Luis Mangorrinha