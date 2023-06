Der Franzose Christophe Laporte hat die dritte Etappe des Critérium du Dauphiné gewonnen und seine Spitzenposition in der Gesamtwertung ausgebaut. Der Luxemburger Kevin Geniets wurde am Dienstag 82. und liegt vor dem heutigen richtungsweisenden Zeitfahren in der Gesamtwertung auf Rang 32.

Der französische Radprofi Christophe Laporte hat am Dienstag seinen zweiten Tageserfolg beim 75. Critérium du Dauphiné geholt. Mit dem Sieg auf der dritten Etappe verteidigte er auch erfolgreich sein Gelbes Trikot. Der 30-Jährige vom Team Jumbo-Visma setzte sich nach 194,5 Kilometern in Le Coteau im Sprint durch. Platz zwei ging an den Iren Sam Bennett vom Team Bora-hansgrohe, Platz drei an den Niederländer Dylan Groenewegen (Jayco AIUla). Beide wurden allerdings später deklassiert, weil sie im Sprint von ihrer Linie abgewichen waren.

„Dieser Etappensieg kommt ein bisschen unerwartet“, reagierte Laporte. „Ich habe immer gewusst, dass ich schnell bin, aber nicht schnell genug, um diese Sprinter zu schlagen. Heute hat einfach alles gepasst.“

Die gestrige Etappe wurde von einer Demonstration überschattet, die die Fahrer kurzzeitig ausbremste, sowie von einigen Stürzen, in die unter anderem auch Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step) verwickelt war. Kevin Geniets, der einzige Luxemburger im Feld, entging in der Schlussphase einem Sturz nur knapp, als mehrere Fahrer vor ihm zu Boden gingen. Der Groupama-FDJ-Profi rollte als 82. im Peloton über die Ziellinie. Er wurde in der gleichen Zeit wie Laporte gewertet.

Drei französische Etappensiege

Der Etappenerfolg von Laporte ist der dritte französische Sieg auf der dritten Etappe dieser 75. Ausgabe des Dauphiné. Laporte hatte am Sonntag den ersten und gestern den dritten Abschnitt gewonnen. Alaphilippe triumphierte dazwischen am Montag auf der zweiten Etappe.

In der Gesamtwertung liegt Laporte nun elf Sekunden vor Alaphilippe und 17 Sekunden vor dem drittplatzierten Ecuadorianer Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) – Geniets hat als 32. einen Rückstand von 23 Sekunden.

Schon am Mittwoch könnten die Karten aber wieder neu gemischt werden. Auf der 4. Etappe wartet ein Einzelzeitfahren auf das Peloton, in dem besonders die Anwärter auf den Gesamtsieg gefordert sein werden. Der Kampf gegen die Uhr erfolgt über 31,1 Kilometer von Cours nach Belmont-de-la-Loire. „Ich glaube nicht, dass ich morgen das Gelbe Trikot behalten werde, ich mag kurze Zeitfahren, aber über 30 Kilometer wird es kompliziert“, erwartet Laporte einen schwierigen Tag. Die Rundfahrt, bei der auch Tour-Titelverteidiger Jonas Vingegaard aus Dänemark dabei ist, endet am Sonntag in Grenoble. (AFP)