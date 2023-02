Ein „Assist“ für Barreiro, eine heftige Klatsche für Rodrigues: Das Wochenende der Luxemburger Fußballprofis im Ausland sah Höhen und Tiefen.

In der Bundesliga stand das Thema Handelfmeter im Fokus – und eben FLF-Nationalspieler Leandro Barreiro. Ein „unglücklicher Treffer“, hieß es später in einigen deutschen Medien. Der Mainzer Mittelfeldspieler war im eigenen Strafraum mit ausgestrecktem Arm aus einem Meter Abstand angeschossen worden, Schiedsrichter Sven Jablonski entschied erst nach Einsatz des Videobeweises auf Handelfmeter. „Ich bin da reingesprungen, dabei sind die Arme nun mal nicht angeklebt“, sagte der Luxemburger dem SID. Genützt hat der späte Elfmetertreffer dem FC Augsburg am Ende doch nicht wirklich, die Rheinhessen setzten sich 3:1 durch und vergrößerten dadurch ihren Vorsprung auf die Abstiegsränge. Barreiro hatte übrigens auch umgekehrt Einfluss auf den Spielverlauf genommen: Beim 2:0 hatte er per Kopf für Onisiwo aufgelegt.

In den Sonntagsspielen der Bundesliga stand Yvandro Borges nicht im Gladbacher Team, das 1:4 gegen Hertha unterlag. Mathias Olesen saß zunächst auf der Kölner Ersatzbank, wurde dann aber in der 67. von Trainer Steffen Baumgart auf den Platz geschickt. Kurz darauf fiel das 2:0 gegen Eintracht Frankfurt.

In der Startelf: Sang- und klanglos gingen Gerson Rodrigues und Al-Wehda am Freitagabend gegen Ronaldo unter: Der Portugiese machte beim 4:0 alle Tore für Al-Nassr. Der FLF-Angreifer ging in der 74. vom Platz, da stand das Endergebnis bereits fest. Danel Sinani feierte derweil mit seinem neuen Verein Wigan den ersten Dreier – dies gegen seinen Ex-Verein Huddersfield. Eine Stunde lang stand der ehemalige Düdelinger auf dem Platz, das Siegtor fiel erst in der Schlussphase.

In den nächsten Tagen wird sich herausstellen, wie es für Mica Pinto weitergeht. Der Linksverteidiger von Sparta Rotterdam wurde gegen Go Ahead Eagles in der 62. verletzt ausgewechselt. Die Begegnung endete mit einem 2:1-Erfolg für die Pinto-Kollegen.

Zweimal in Folge hatte Ujpest-Neuzugang Tim Hall Pech, dennoch schenkte ihm Coach Elemer Kondas ein weiteres Mal das Vertrauen in der Startelf. Bei Vasas Budapest gab es eine 0:1-Auswärtspleite. Marvin Martins und Austria Wien sind erfolgreich in ihre Rückrunde gestartet. Gegen SK Klagenfurt gab es einen 3:1-Sieg für den Tabellensechsten.

Am Freitagabend kassierte Anthony Moris sein zweites Gegentor des Jahres. Mit dem FC Brügge teilte sich die Union Saint-Gilloise die Punkte (1:1). Der Rückstand des Tabellenzweiten auf Leader Genk liegt bei sieben Punkten. Nächste Woche kommt es zum Duell gegen Standard Liège. Ohne Punkte mussten am Freitagabend die Gäste aus Mannheim ihre Rückreise aus Aue antreten. Laurent Jans und seine Kollegen konnten die knappe 1:2-Niederlage nicht verhindern.

Eingewechselt: Wie vor acht Tagen wurde Bastia-Profi Florian Bohnert erneut in der Schlussphase eingewechselt. Das 0:1 gegen Quevilly Rouen konnte der Luxemburger aber nicht verhindern.

Testspiel-Allerlei: Für Dirk Carlson ging es in der neuen Heimat gleich ans Eingemachte. Der österreichische Zweitligist St. Pölten bereitet sich derzeit noch auf den Rückrundenauftakt vor. Am Donnerstag offiziell vorgestellt, stand der Defensivallrounder am Freitag zum ersten Mal für die Wölfe auf dem Platz. Gegen den Tabellenführer der zweiten kroatischen Liga, NK Rudes, gab es einen 3:0-Sieg – ein Treffer fiel nach einer Vorlage des Luxemburgers. Carlson wurde nach 62 Spielminuten ausgewechselt. Im Trainingslager in der Algarve stand Vincent Thill beim 1:2 gegen Kopenhagen in der Startelf von AIK Solna.

Nicht im Einsatz: Sébastien Thill ist bei Hansa Rostock seit Wochen auf dem Abstellgleis gelandet. Beim 1:0 in Bielefeld stand der Offensivspieler nicht im Kader. In der Türkei wurde der Spieltag aufgrund des Notstands verschoben. Wann es für Bruder Olivier Thill und Eyüpspor weitergeht, ist noch nicht bekannt. Beim Rückrundenauftakt der slowenischen Liga verzichtete Gorica-Coach Miran Srebrnic beim Heimspiel gegen Radomlje auf die Dienste seines neuen Luxemburger Verteidigers. Vahid Selimovic schmorte bei diesem 1:1 auf der Bank. ZSKA Sofia hat sich in Beroe Stara Sagora 4:1 behauptet – dies allerdings ohne seinen Luxemburger Innenverteidiger Enes Mahmutovic, der auf der Bank saß.