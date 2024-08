Medienbericht / COSL-Chef Raymond Conzemius über Ni Xia Lian: „Grande Dame“ des Tischtennis

COSL-Chef Raymond Conzemius spricht im RTL Interview darüber, wie wichtig es ist, die Leistungen von Tischtennisspielerin und Olympiateilnehmerin Ni Xia Lian in Luxemburg anzuerkennen.

Keine andere Athletin war für das Team Lëtzebuerg so oft bei Olympischen Spielen dabei wie Ni Xia Lian. Chef Raymond Conzemiusm, Chef der Luxemburger Delegation (COSL), bezeichnet die 61-Jährige am Freitag im Gespräch mit RTL als „Grande Dame“ des Tischtennis und betont, dass es wichtig sei, ihren Stellenwert im In- und Ausland innerhalb von Luxemburg anzuerkennen.

Diese Anerkennung ihrer Leistungen sei für verschiedene Menschen nicht der Fall, wie sich unter anderem aus Kommentaren im Netz herauslesen lasse. „Für ein Land wie Luxemburg, in dem die Hälfte ausländischer Abstammung ist, obschon sie die Luxemburger Nationalität hat, ist das eigentlich nicht zu verstehen“, sagt Conzemius. Es sei fantastisch, wie Ni Xia Lian Luxemburg in der Welt vertrete. Sie habe „eine Reihe Millionen Follower“ in China und sollte als Botschafterin gesehen werden. Sie mache sehr viel für Luxemburg mache und habe auch bei den Olympischen Spielen einen „super Auftritt“ hingelegt.

„Vielleicht müssen wir im Sport generell noch mehr für die Verbesserung und die Stärkung unserer Gesellschaft machen“, sagt Conzemius. Ni Xia Lian sei ein gutes Beispiel dafür.