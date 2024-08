Olympia / Christine Majerus bei Faulkner-Sieg auf dem 17. Rang

Paukenschlag beim Straßenrennen der Damen: Die US-Amerikanerin Kristen Faulkner sorgte mit einer Attacke kurz vor Schluss für eine faustdicke Überraschung und holte sich Gold. Christine Majerus kam bei ihrem letzten olympischen Rennen auf den 17. Rang unter 78 Fahrerinnen im Ziel.

Wie bei den Herren gab es am Sonntag auch im Straßenrennen der Damen, das über 158 Kilometer ging, von Beginn an Ausreißversuche. Insgesamt sechs Fahrerinnen lagen 100 Kilometer vor dem Ziel mit rund sechs Minuten Vorsprung in Front – und im Peloton übernahmen nun die Niederlande die Leitung. Der Vorsprung schmolz folglich immer mehr dahin.

Ein Sturz riss das Feld etwa 50 Kilometer vor dem Zielstrich schon vor dem ersten Anstieg auf Montmartre auseinander. Neun Fahrerinnen kamen unbeschadet davon. Unter anderem Marianne Vos gehörte zu den Glücklichen – denn alle anderen, darunter auch Majerus, wurden aufgehalten. Mitfavoritin Lotte Kopecky reagierte sofort und schloss in einer Einzelaktion zu den Führenden auf. Die Luxemburgerin war allerdings gut platziert in einer zweiten Gruppe mit ebenfalls zehn Fahrerinnen. 40 Kilometer vor Schluss betrug der Rückstand rund 40 Sekunden.

Paukenschlag

Die Britinnen hatten es mit gleich drei Fahrerinnen in die Spitzengruppe geschafft, konnten also gleich mehrere Karten ausspielen. An der Spitze gab es nun reihenweise Attacken. Ein guter Coup gelang dann aber 21 Kilometer vor dem Ziel der Niederländerin Marianne Vos und der Ungarin Blanka Vas. Fünf Kilometer später hatte das Duo sich bereits mit rund 30 Sekunden abgesetzt, während die Gruppe von Christine Majerus auf mehr als anderthalb Minuten zurückfiel. Eine fünfköpfige Gruppe, um Lotte Kopecky, jagte nun das Spitzenduo, dessen Vorsprung sich zehn Kilometer vor Schluss bei 30 Sekunden eingependelt hatte.

Am letzten Anstieg zog die Belgierin dann das Tempo an und machte gemeinsam mit der US-Amerikanerin Faulkner Sekunde um Sekunde gut. Rund acht Kilometer vor der Ziellinie waren sie auf sechs Sekunden dran. Das Spitzenduo hielt dem Druck erst einmal stand, aber die Verfolgerinnen saßen ihnen im Nacken. Bei noch 3,3 ausstehenden Kilometern war es dann so weit: Sofort nach dem Zusammenschluss attackierte Faulkner, hinter ihr wurden sich die Konkurrentinnen bei der Verfolgung nicht einig. Die US-Amerikanerin konnte sich schnell auf 16 Sekunden absetzen. Es war die richtige Attacke und damit gelang Kristen Faulkner ein echter Paukenschlag, denn mit Vos und Kopecky ließ sie zwei der ganz großen Favoritinnen hinter sich, die sich im Foto-Finish schließlich Silber und Bronze sicherten.

Christine Majerus ihrerseits landete mit einem Rückstand von genau fünf Minuten auf dem 17. Rang.