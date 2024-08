Springreiten / Charlotte Bettendorf will ihren Meistertitel verteidigen: „Fahre nach Roeser, um zu gewinnen“

Auf dem Herchesfeld in Roeser beginnen heute die Landesmeisterschaften im Springreiten. Bis Sonntag wird die Elite in drei Wettbewerben über 1,40 Meter gegeneinander antreten. Aus dem Gesamtergebnis wird dann der luxemburgische Meister gekürt. Vorjahressiegerin Charlotte Bettendorf hofft, ihren Titel zu verteidigen.

Nur etwas breiter als beim Dressurreiten ist die Meldeliste der Senioren bei den am heutigen Donnerstag beginnenden Landesmeisterschaften im Springreiten. Immerhin sind bei der Elite sechs Reiterinnen und Reiter eingeschrieben, drei davon mit gleich zwei Pferden. Die bekanntesten Namen auf der Teilnehmerliste sind Charlotte Bettendorf und Marcel Ewen, doch auch Christian Weier darf nicht unterschätzt werden. Geritten wir in Roeser auf dem Herchesfeld, das vor allem durch die „Réiser Päerdsdeeg“ bekannt ist.

Titelverteidigerin Charlotte Bettendorf kann nicht mehr auf ihr letzt- und langjähriges Erfolgspferd Babacool setzen, das mittlerweile unter einem anderen Reiter an Turnieren teilnimmt. Bei Redaktionsschluss hatte sie Et Lui de Hus und Tesla Greenfield gemeldet. Mit Letztgenanntem wurde sie im Juni Dritte im CSI 1*-Grand-Prix auf dem Herchesfeld, der Reitplatz in Roeser ist dem Paar also bekannt.

„Beide Pferde, die ich gemeldet habe, sollten es mir ermöglichen, vorne mitreiten zu können. Ich fahre nach Roeser, um zu gewinnen. Ich denke, Christian Weier und Lucie Kieffer werden die ärgsten Konkurrenten um den Titel sein. Die weiteren Teilnehmer kann ich noch nicht einschätzen, doch jeder sollte in der Lage sein, zu gewinnen. Der Beste soll gewinnen! Ich trete aber an, um meinen Titel zu verteidigen“, zeigte sich die Amazone optimistisch gegenüber dem Tageblatt.

Überschaubares Starterfeld

Weiter hätte Charlotte Bettendorf, die ebenfalls mit etlichen Nachwuchspferden in Roeser sein wird und ein entsprechendes straffes Programm zu absolvieren hat, sich in allen Kategorien mehr Konkurrenz gewünscht. Mit ihrem Namen und ihrer Teilnahme möchte sie deswegen auch ein Zeichen setzen, um im Idealfall neuen Nachwuchs für das Springreiten zu begeistern.

Nicht auf der Meldeliste steht derweil die Vorjahreszweite Odile Gierech, dafür ist aber die Dritte von 2023, Lucie Kieffer, erneut am Start. Die Elite im Springreiten bestreitet von Donnerstag bis Sonntag insgesamt drei Wettbewerbe über je 1,40 Meter, aus denen schließlich ein Gesamtergebnis um die luxemburgische Meisterschaft berechnet wird. Bereits am heutigen Abend kann die Elite ab 18 Uhr in Roeser bestaunt werden. Ebenfalls am Donnerstag sind die Amateure über 1,25 Meter im Einsatz, ab 12 Uhr starten Nachwuchspferde in den Parcours.

Insgesamt werden die Landesmeister in den Kategorien „Débutants“, Junioren und wie erwähnt bei den Amateuren und Senioren in jeweils drei Prüfungen ermittelt. Mit Yola Schartz startet eine luxemburgische Nachwuchshoffnung bei den Junioren. Die Kategorie der Amateure stellt mit 13 für die Meisterschaft eingeschriebenen Paaren den teilnehmerstärksten Wettbewerb dar.

Neben den Reiterinnen und Reitern werden auch Nachwuchsspringpferde ausgezeichnet, dies bei den jüngeren Jahrgängen, den vier-, fünf- und sechsjährigen, in zwei Springen und bei den sieben- und achtjährigen Pferden am Sonntag in nur einer Prüfung.