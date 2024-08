Hinter den Kulissen / Chancentod und Wechselwahn

Der 4. Spieltag der BGL Ligue ist vorbei. Was neben und auf dem Platz noch so passierte, erfahren Sie in unserer wöchentlichen Rubrik „Hinter den Kulissen“.

Luxusproblem?

Nach dem diskussionslosen 5:1 gegen die Escher Jeunesse haderte Emmanuel Da Costa mit der Torquote seiner Mannschaft. „J’ai détesté notre inefficacité“, monierte der neue Hesperinger Coach anschließend. Gegen Mannschaften von einem anderen Kaliber riskiere das ins Auge zu gehen. Dabei liegt der Swift nach vier Spieltagen im Soll, mit einem Durchschnitt von vier Toren pro Spiel und keinem Punktverlust. Die Hereinnahme von vier frischen Offensivkräften machte sich schnell bemerkbar und auch bezahlt. Der Gegner des Abends, die Escher Jeunesse, kann davon im Moment nur träumen. Deniz Muric und Shaqille Dutard fanden je ein Mal den Weg ins Netz. Andere Torschützen gab es in dieser Saison noch nicht zu vermerken. (mak)

Starkregen, Blitz und Donner

Zweimal musste der deutsche Unparteiische die Begegnung zwischen Hesperingen und Jeunesse wegen Unwetter unterbrechen. Eine Viertelstunde vor dem Ende der regulären Spielzeit setzte Starkregen ein und sorgte für eine fast halbstündige Unterbrechung. Kaum waren beide Formationen wieder auf dem Rasen, setzte Blitz und Donner ein. Erneut verschwanden alle Anwesenden in die Kabinen. Nach einer weiteren Pause von zehn Minuten verbesserten sich die Verhältnisse. Die Partie konnte zu Ende gebracht werden. Herr Schöneseiffen ließ übrigens verständlicherweise keine Sekunde nachspielen. (mak)

Ballbesitz Mangelware

Bettemburg hatte in Petingen einen schweren Stand. Die Gäste hatten nur sehr wenig Ballbesitz. Immer wieder gelang es den Petingern, durch ein gutes Gegenpressing dem Aufsteiger den Ball abzujagen. Würde der Ballbesitzanteil in der BGL Ligue gemessen, hätte er bei Bettemburg gestern wahrscheinlich bei 30 Prozent gelegen. In der zweiten Hälfte lief es dann etwas besser. Am Spielverlauf änderte dies überhaupt nichts. Nachdem Petingen in der ersten Hälfte zweimal durch Florik Shala zugeschlagen hatte, machte es den Sack in der zweiten Halbzeit durch Tore von Dalil Ali und Valentin Fuss zu. (del)

Fünferkette gesprengt

Bettemburgs Trainer Olivier Baudry stellte in der Halbzeit taktisch um, nachdem seine Mannschaft mit 2:0 gegen Petingen in Rückstand lag. Mittelfeldspieler Ricardo Couto musste den Platz verlassen und wurde durch Verteidiger Jordi Merino ersetzt. Fortan lief der Aufsteiger anstatt mit einer Vierer- mit einer Fünferkette los. Dieser Schuss ging jedoch sofort nach hinten los. Zwei Minuten waren in der zweiten Halbzeit gespielt, als Petingen durch Dalil Ali auf 3:0 erhöhte. (del)

Kein Gegentor seit 270 Minuten

Aus dem Schock am ersten Spieltag wurden in Petingen offensichtlich die richtigen Lehren gezogen. Nach der 0:4-Niederlage gegen Hesperingen kassierte die UTP an drei Spieltagen in Folge kein einziges Gegentor. (del)

Tor oder nicht Tor

Die zwischenzeitliche Führung des F91 gegen Rodange hatte einen faden Beigeschmack. Bei der Flanke von der linken Außenbahn von Tim Flick (53‘) stand der Düdelinger Yannick Schaus in sehr abseitsverdächtiger Position. Schaus ließ sich nicht beirren, traf zum 2:1. Befremdend war, dass der Assistent Armin Kehonjic die Fahne gehoben hatte, Jérémy Müller aber auf Tor entschied. Es war nicht die einzige merkwürdige Entscheidung des Schiedsrichters an dem Tag. (MB)

Blitz-Joker

Ganze zehn Minuten stand Semsudin Dzanic nach seiner Einwechslung auf dem Platz des Stade Jos Nosbaum und schon traf der Stürmer zum 2:2-Ausgleich. Besser kann man die Bezeichnung „Joker“ nicht in die Tat umsetzen. Es war ein verdienter Ausgleich für den FC Rodange 91, nachdem Sylvain Atieda zuvor nur den Pfosten getroffen hatte. (MB)

Pyrotechnik im Stade Jos Haupert

Etwas aus dem Nichts heraus schoss Kevin Marques beim Spiel zwischen Niederkorn und Rosport kurz nach dem Wiederanpfiff den zwischenzeitlichen Ausgleich. Rund 20 Ultras aus Rosport feierten das Tor nicht nur mit Geschrei und Gesang, sondern zündeten mehrere Pyros, die auf dem Rasen landeten. Der Schiedsrichter unterbrach die Begegnung daraufhin. Nach wenigen Augenblicken konnte dann aber weitergespielt werden. Die Feierlaune der angesprochenen Zuschauer hielt durchgehend an. (MB)

Keine Auswechslungen

Obwohl das Auswechselkontingent seit Corona auf fünf pro Partie erhöht wurde, ließ Racing-Coach Yannick Kakoko seine Männer die 90 Minuten gegen Strassen voll durchspielen. Etwas ungewöhnlich in dieser Zeit. Seine Erklärung war simpel. „Es kommt immer auf die Dynamik des Spiels an. Ich hatte heute das Gefühl, dass wir das Spiel die ganze Zeit gut unter Kontrolle hatten. Keiner war müde, defensiv standen wir hervorragend und auch bei Kontermöglichkeiten waren wir immer noch gefährlich. Jeder war frisch. Als Kollektiv war es ein sehr gutes Spiel von uns.“ (sf)

Zitelli wechselt weiter

Nachdem er bereits am vergangenen Wochenende fünf Wechsel fast auf einen Schlag vorgenommen hatte, war der Mondorfer Trainer David Zitelli auch an diesem Spieltag wieder sehr aktiv. In der Halbzeit des Duells gegen Déifferdeng 03 nahm der Franzose gleich vier Veränderungen vor. (del)

Statistik UT Petingen – SC Bettemburg 4:0 (2:0)

UTP: Barrela – Hermanndung, Kamavuaka (83. Lognard), Osmanovic, Mawatu – Steinmetz (75. Muratovic), Sissoko, Trento (64. Sabotic) – Fuss, Shala (75. Merk), Ali (75. Elshan)

Bettemburg: Bassène – Gomes (62. Lusala), Romario, Djetou, Mvele – Muller, Kaboré – Couto (46. Merino), Bonet, Mendes – Kehli (62. Bernardo)

Schiedsrichter: Ludovicy – Dias, Baatz

Gelbe Karte: Trento – Djetoun

Torfolge: 1:0 Shala (30.), 2:0 Shala (44.), 3:0 Ali (47.), 4:0 Fuss (70.)

Beste Spieler: Fuss, Steinmetz, Shala – Bassène

Zuschauer: 174 zahlende

Statistik F91 Düdelingen – FC Rodange 91 3:2 (1:1)

F91: Desprez – Delorge, Fernandes, Decker, Kirch – Freire (46. Englaro) – Bojic – Schaus (84. Monteiro), Benkhedim (78. Bah), Flick (68. Rotundo) – Hadji (68. Luisi)

Rodange: Wolf – Taveira (59. Dzanic), Quinas, Delarboulas, Peprah (84. Lima) – Rakic (72.Youdi) – Torres, Montantin, Galvanelli, Messuwe (84. Civovic) – Atieda

Schiedsrichter: Müller – Mangen, Kehonjic

Gelbe Karten: Lima, Montantin, Rakic, Torres, Youdi, Herinckx (Trainer)

Torfolge: 1:0 Fernandes (10.), 1:1 Messuwe (27.), 2:1 Schaus (53.), 2:2 Dzanic (59.), 3:2 Bojic (75.)

Beste Spieler: Benkhedim, Bojic, Schaus – Atieda, Rakic, Wolf

Spieler des Spiels: Mit dem Treffer zum 2:1 krönte der aus Rodange stammende Yannick Schaus seine gute Leistung. Der 24-Jährige war ein Aktivposten in der F91-Offensive.

Zuschauer: 379 zahlende

Statistik Fola Esch – FC Wiltz 71 1:0 (0:0)

Fola: Cabral – Amou, Klein, Neves (68. Bari), Muzhaqi – Funck, Dagnet, Freitas (75. Caron), Mendes (90. Paulus), Kaliqi (68. Scholler) – Diakhite

Wiltz: Schon – Biver, Malget, Mannone, Ngwisani (83. Luzein) – Philipps – Jasarevic (58. T. Rodrigues), Cavagnera, Schroeder (58. Hemkemeier), Saidi (83. Touré) – Romeyns

Schiedsrichter: Becker – Hansen, Wu

Gelbe Karten: Kaliqi, Funck, Diakhite – Philipps, Mannone

Tor: 1:0 Diakhite (81.)

Beste Spieler: Amou, Diakhite – Philipps

Zuschauer: 145 zahlende