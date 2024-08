Radsport / Bob Jungels unterschreibt bei Ineos Grenadiers

Was während der Tour de France bereits ein sehr heißes Gerücht war (das Tageblatt berichtete), ist seit Freitag offiziell. Bob Jungels wird ab der kommenden Saison für den britischen Rennstall Ineos Grenadiers auf die Strecke gehen.

Der 31-Jährige hat einen Zweijahresvertrag bei Ineos Grenadiers unterschrieben. Die vergangenen zwei Jahre stand der Luxemburger bei Bora-hansgrohe unter Vertrag. Bei seinem neuen Arbeitgeber wird er wieder mehr in die Kapitänsrolle schlüpfen als zuletzt bei der deutschen Spitzenmannschaft.

„Bobs Liste an Erfolgen ist sehr beeindruckend. Das Talent und die Erfahrung, die er in unser Team einbringen wird, sind von unschätzbarem Wert“, freute sich Scott Drawer, Performance Director von Ineos Grenadiers, über den Neuzugang. „Wir haben eine beträchtliche Anzahl von hochtalentierten jüngeren Fahrern, die zu erfahrenen Fahrern aufschauen. Bob wird ein wichtiger Teil dieser Mentorenkultur sein“, so Drawer weiter. Der Brite glaubt, aus Jungels noch mehr Leistung herauskitzeln zu können: „Wir haben sein Können bei der letzten Tour de France gesehen und sind zuversichtlich, dass er in unserem Umfeld durch individuelles Coaching, Wissenschaft, Technologie und medizinische Unterstützung gedeihen wird.“

Im offiziellen Kommuniqué seines neuen Rennstalls zeigte sich auch Jungels erfreut über seine nahe Zukunft: „Ich bin begeistert, dass ich zu den Ineos Grenadiers stoße. Diese Gelegenheit kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich glaube fest daran, dass ich in diesem Umfeld meine Leistung auf die nächste Stufe heben kann. Der Ehrgeiz, die Herangehensweise und die Liebe zum Detail des Teams sind beeindruckend, und ich glaube wirklich, dass die Zukunft hier sehr vielversprechend ist. Ich freue mich sehr darauf, ein Teil davon zu sein.“

Jungels wird noch bis zum Ende des Jahres für Bora-hansgrohe fahren. Danach erfolgt der Wechsel auf die Insel.