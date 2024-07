Leichtathletik / Bob Bertemes: Olympia-Feinschliff in der Wohlfühlzone

Kurz vor dem Start der Olympischen Spiele gelang es dem CA Schifflingen, für die 21. Auflage seines internationalen Meetings erneut ein hochklassiges Starterfeld aufzubieten. Neben vielen internationalen Athleten profitierte auch Kugelstoßer Bob Bertemes von der Gelegenheit, einen letzten Wettkampf vor Paris zu absolvieren.

Die vergangenen Jahre haben bewiesen, dass das internationale Meeting in Schifflingen und Bob Bertemes hervorragend zusammenpassen, da der Sportsoldat vor heimischer Kulisse immer wieder starke Leistungen gezeigt hatte. Am Sonntag stieg der CAB-Athlet jedoch zum letzten Mal in den Schifflinger Kugelstoßring, da er nach den Olympischen Spielen bekanntlich seine Karriere beenden wird. In dem mit vier Olympia-Teilnehmern starken Starterfeld setzte der Beleser schon im zweiten Versuch eine Duftmarke, die letztendlich zum Sieg reichen sollte. Dem lauten Jubelschrei im Ring folgte die Bestätigung mit einer Weite von 21,36 Metern.

„Schifflingen ist irgendwie magisch. Hier hat es immer schon gut für uns geklappt. Ich habe es wohl im Hinterkopf abgespeichert, dass es hier immer gut läuft, und dann ist das Selbstvertrauen direkt höher. Zudem hatte ich hier auch immer das nötige Quäntchen Glück“, erklärte der CAB-Athlet seine Vorliebe für die Schifflinger Anlage. Im gleichen Wettbewerb stieß Paralympic-Athlet Tom Habscheid die Sechs-Kilo-Kugel auf 14,24 Meter und sah im Anschluss noch etwas Luft nach oben im Hinblick auf die Paralympischen Spiele in Paris.

Paralympic-Athlet Tom Habscheid kam auf 14,24 Meter im Kugelstoßen Foto: Editpress/Luis Mangorrinha

Aus nationaler Sicht verbesserte 100-Meter-Sprinter David Wallig (CSL) seine bei den Landesmeisterschaften aufgestellte persönliche Bestzeit um eine Hundertstelsekunde auf 10,76. Bei den internationalen Teilnehmern stach der Meeting-Rekord der Jamaikanerin Kemba Nelson über 100 Meter hervor (11,12), während im Stabhochsprung trotz eines sehr erlesenen Teilnehmerfeldes kein Veranstaltungsrekord erzielt wurde, nachdem der Wettbewerb wegen einer Verletzung eines Athleten längere Zeit unterbrochen werden musste. Insgesamt wurde in Schifflingen für luxemburgische Verhältnisse trotzdem Leichtathletik der Spitzenklasse geboten, da etliche internationale Athleten die Nähe zu Paris für eine letzte Bestätigung vor Olympia nutzen wollten.