Kugelstoßen / Bob Bertemes: 20,27 Meter reichen nicht für das Olympia-Finale

Der Traum von einem letzten Olympia-Finale ist für Kugelstoßer Bob Bertemes am Freitagabend in Paris geplatzt. Der Luxemburger stieß im ersten Versuch der Qualifikation 20,27 Meter und schaffte es bei den zwei weiteren Anläufen nicht, sich zu steigern.

Die Voraussetzungen waren klar: 21,35 Meter mussten für eine Direktqualifikation für das Finale am Samstag gestoßen werden, ansonsten müsste es Bob Bertemes mit einem seiner drei Würfe unter die 12 Besten des Abends schaffen. Der Beleser startete mit 20,27 Metern in seine letzten Olympischen Spiele, was ihm nach dem ersten Durchgang den 14. Platz unter 31 Konkurrenten einbrachte.

Zu diesem Zeitpunkt waren 20,69 Meter nötig, um sich in die Liste der Final-Qualifikation einzutragen. Die Lage spitzte sich zu, denn Bertemes trat beim zweiten Wurf aus dem Kreis hinaus und rutschte auf Rang 15 ab. So kam es auf den letzten Versuch an. Dieser war zwar gültig, doch nicht weit genug, um sich noch einmal heranzupirschen. Er schloss die Qualifikation auf Platz 17 ab. 20,81 Meter hätten übrigens für das Finale gereicht.