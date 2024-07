Spanien / Beeindruckende „Brüder“: Yamal und Williams bitten DFB-Team zum Tanz

Lamine Yamal und Nico Williams zaubern schon in jungen Jahren für die spanische Nationalmannschaft und spielen gemeinsam bei der EM groß auf. Im Viertelfinale gegen Deutschland „droht“ die nächste Gala.

Mit Blick auf die eigenen Füße, aber einem breiten Grinsen im Gesicht tänzelten Lamine Yamal und Nico Williams über den Rasen. Der gemeinsam einstudierte Jubeltanz der beiden „Brüder“ sollte bei dessen Uraufführung im EM-Achtelfinale gegen Georgien (4:1) schließlich sitzen.

Er saß. Ein entsprechender Eintrag der beiden spanischen Jungstars bei Instagram sammelte binnen weniger Stunden mehrere Millionen Likes. Nun wollen Yamal und Williams mit ihrer Leichtigkeit und Spielfreude, gepaart mit enormer offensiver Qualität, auch das deutsche Team zum Tanz bitten.

Die beiden Youngster seien „wie Brüder“, sagt Williams. „Wir verstehen uns sehr gut. Ich glaube, dass das diese Verbindung auf dem Spielfeld schafft.“ Der 21-Jährige und der erst 16 (!) Jahre alte Yamal haben sich auf den Flügeln wunderbar in das System von Trainer Luis de la Fuente integriert. Immer wieder reißen die beiden Lücken in die Defensivreihen der Gegner – und sind damit maßgeblich verantwortlich für den iberischen EM-Höhenflug.

„Deutschland hat ein Problem“

Vor dem Viertelfinale gegen die DFB-Stars steht Williams, der beim spanischen Traditionsklub Athletic Bilbao spielt, bei einem Tor und einem Assist aus drei Spielen. Yamal – Wunderkind vom FC Barcelona – verbuchte zwei Vorlagen in vier Einsätzen. Sein erster Treffer soll nun folgen. Diesen habe er sich für das Duell am Freitag in Stuttgart aufgespart, sagt Yamal.

„Deutschland hat ein Problem“, titelte die spanische AS kürzlich. Und Leipzig-Profi Dani Olmo, der sich aktuell mit einer Nebenrolle in „La Roja“ zufriedengeben muss, findet Yamal und Williams sogar „noch besser“ als Deutschlands Supertalente Jamal Musiala und Florian Wirtz. „Weil sie eine tolle Form haben, sich perfekt ergänzen“, so Olmo.

Laut Teamkollege Mikel Oyarzabal würden Yamal und Williams „den Unterschied“ ausmachen, sagte der spanische Linksaußen bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Die beiden seien „Spieler, von denen es immer weniger gibt. Sie kümmern sich nicht um den Gegner, den sie vor sich haben“.

Die nächste Show der beiden wollen die DFB-Außenverteidiger Joshua Kimmich und David Raum aber unbedingt verhindern. Zwar werden sie „vor eine große Aufgabe gestellt“, so Raum, dennoch gibt es offenbar einen Plan. Man müsse „die Mitte zumachen“, sagte Kimmich. Zuletzt zogen Yamal und Williams nämlich immer wieder mit ihrem starken Fuß nach innen.

Auch DFB-Sportdirektor Rudi Völler sieht die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann für das schwierige Spiel gegen die ebenfalls bei dieser EM noch ungeschlagenen Spanier gerüstet. Es sei schön „zu wissen, dass wir auch solche Spielertypen haben“, sagte er der Bild-Zeitung. Wie Yamal und Williams in „ihre 1:1-Duelle gehen“, sei dennoch „beeindruckend“.