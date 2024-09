Champions League / Aus in der ersten Runde: Racing unterliegt 1:4 gegen Galatasaray

In der ersten Runde der Champions League trafen die Fußballerinnen von Racing Luxemburg am Mittwochabend im Stade Achille Hammerel auf Galatasaray Istanbul. Durch eine 1:4-Niederlage ist das frühe Aus der Luxemburgerinnen besiegelt.

Trotz des Enthusiasmus der Racing-Spielerinnen begann die erste Halbzeit nicht optimal, denn in der 13. Minute erhielt Fernandes die erste Gelbe Karte für das Verhindern eines schnellen Umschaltspiels. Der folgende Freistoß brachte noch keine Entscheidung, doch im nächsten Angriff touchierte eine Racing-Verteidigerin den Ball im eigenen Strafraum mit der Hand, was einen Elfmeter für Galatasaray zur Folge hatte. Topçu verwandelte diesen sicher und brachte die Türkinnen mit 1:0 in Führung.

In den folgenden Minuten zeigte Racing mehr Intensität, konnte jedoch keine echten Gefahrensituationen vor dem Tor schaffen. Ab der 30. Minute erhöhte Galatasaray dann das Tempo. Eine Flanke von rechts fand die ehemalige Mailänderin und Gala-Neuzugang Staskova, die den Ball nur noch ins Netz einschieben musste.

Im Anschluss erhielten die Luxemburgerinnen in der 38. Minute einen Freistoß am Rand des gegnerischen Strafraums. Wojtyla wollte die Gelegenheit nutzen, um den Rückstand zu verkürzen, setzte den Ball jedoch an die Latte.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte nutzte Galatasaray dann eine überraschende Überzahlsituation in der Hälfte der Hauptstädterinnen. Eine Flanke von rechts fand Karabulut, die den Ball nur noch einschieben musste. Damit endete nach fünf Minuten Nachspielzeit eine erste Halbzeit, die zwar hart umkämpft war, aber im Ergebnis leider einseitig ausfiel.

Der zweite Abschnitt begann vielversprechend für Racing. In der 60. Minute sorgte eine präzise Flanke von rechts dafür, dass Quatrana mit einem beeindruckenden Kopfball den Abstand verkürzen konnte. Es folgte allerdings ein Rückschlag, denn wenige Augenblicke nach dem Treffer musste Deda, aufgrund einer Knieverletzung, auf einer Trage vom Feld gebracht werden.

Das Pech setzte sich fort, als kurz darauf die eingewechselte Maladou nach einem umstrittenen Tackling der Racing-Linksverteidigerin Dos Santos einen Elfmeter zugesprochen bekam. Doch Racing-Torhüterin Burtin reagierte hervorragend und parierte Maladous Versuch mit einer Glanzleistung.

Gegen Ende erschöpft

Am Ende der Partie wurde deutlich, wie erschöpft die Luxemburgerinnen waren. Im offenen Feld nutzte Galatasaray eine Flanke von links, die den Ball auf die rechte Seite des Strafraums brachte. Neuzugang Usme verwertete die Chance zum 1:4, zur Freude der türkischen Fans, und sorgte somit für den endgültigen Schlusspunkt.

Das Ergebnis bedauerte auch Racing-Spielerin Kocan. Sie lobte die anfängliche Aggressivität ihrer Mannschaft, bemerkte jedoch, dass der erste Elfmeter sie etwas aus der Fassung gebracht hatte. „Leider fehlte es nach dem Tor an Aggressivität in den Zweikämpfen, und der Gegner konnte davon profitieren“, erklärte sie. Trotz der Bemühungen und einer verbesserten Leistung in der zweiten Halbzeit, die dem Team neues Selbstvertrauen schenkte, reichte es letztendlich „leider nicht“ gegen einen so starken Gegner. Damit ist das Aus in der ersten Runde der Champions League besiegelt.