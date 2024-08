Stadt der Liebe / Auf olympisches Gold folgt der Heiratsantrag

Ausgerechnet in der Stadt der Liebe hat die chinesische Badminton-Spielerin Huang Yaqiong einen unvergesslichen Tag erlebt. Zunächst gewann sie am Freitag in Paris gemeinsam mit Zheng Siwei Olympia-Gold im Mixed-Doppel, ehe ihr Freund Liu Yuchen ihr noch in der Halle einen Heiratsantrag machte.

Nach der Medaillenzeremonie in der La Chapelle Arena stand Liu, ebenfalls Badminton-Spieler, plötzlich vor seiner Freundin. Aus seiner Hosentasche holte er einen Verlobungsring hervor, sank auf die Knie und stellte die Frage aller Fragen – die 30-Jährige sagte „Ja“. Huang gab im Anschluss zu, der Antrag sei „sehr überraschend“ gekommen: „Heute bin ich Olympiasiegerin geworden und habe mich verlobt. Ich denke, der Ring passt sehr schön an meinen Finger.“