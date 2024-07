EM-Kolumne „Extrawurst“ / Auch Experten brauchen Eier

Über Musik zu schreiben, ist wie über Architektur zu tanzen, ist das beliebteste englische Bonmot über den Musikjournalismus. Der Spruch wurde lange Frank Zappa in den Mund gelegt. Der Satz drückt dabei die weitverbreitete Unzufriedenheit unter Musikern darüber aus, was andere von ihnen und ihrer Kunst schriftlich alles so festhalten. Vor allem dann, wenn ein Kritiker sich gestattet, auch mal Töne leiser Kritik anklingen zu lassen.

Nicht viel anders verhält es sich mit dem Schreiben über den Fußball. Mit Kritik an Musikern beziehungsweise Fußballern macht man sich unter ihren Fans als Journalist zudem nicht nur Freunde. Aber Jammern hilft nicht. Auch Fußballexperten brauchen Eier. Sie müssen schließlich diese grausamen Performances über sich ergehen lassen.

In aller Fairness also: Die Italiener sind so grottenschlecht, dass man sich ihren Catenaccio zurückwünscht. Gut, dass sie raus sind, und gut, dass ich letzte Woche noch bei meinem italienischen Friseur war, die sind jetzt ziemlich sicher ziemlich grantig. Die Engländer können nicht mal mehr Kick-and-Rush und zittern vor biederen Slowaken. Haare schneiden konnten die übrigens noch nie. Das sieht man wegen dieses blöden Fallrückziehers jetzt leider mindestens noch einmal in diesem Turnier. Schade, dass sie noch dabei sind. Die Deutschen zeigten sich zwar beweglicher, hätten jedoch ohne Gewitter und den Schiedsrichter im eigenen Team gegen tapfere Dänen den Kürzeren gezogen. Auch sie müssen wir noch eine Runde aushalten. Die Franzosen beendeten ihr Spiel gegen Belgien erst, nachdem diese Kolumne zu Ende geschrieben war. Nach dem bisher mickrigen Gekicke der Les Bleus und dem Wahlresultat vom Sonntag der Les Bruns aber war klar, dass dieses Land es nicht verdient, dass man auf es wartet. Auf Belgier wartet eh niemand. Hoffen auf die Spanier oder Portugiesen? Wohl kaum, die hat noch nie jemand gemocht. Auf die Schweizer und Österreicher? Bitte nicht, die sind auch ohne Fußballerfolge schon hochnäsig genug. Von den Slowenen, Niederländern und Türken gar nicht zu sprechen.

Wer sich jetzt zu Unrecht gefoult fühlt: Diese Rubrik heißt Extrawurst und nicht beleidigte Leberwurst. Und wir sind nach wie vor sowas von null beleidigt, dass der VAR uns die Teilnahme an unserer ersten EM gestohlen hat. Wir hätten die fix gewonnen. Fußballkritikerehrenwort.