Motorsport / Aston-Martin-Sieg nach spannendem Chaos-Rennen, Perreira Zehnter

Nachdem letztes Jahr Le Mans sein 100-jähriges Jubiläum gefeiert hatte, waren dieses Jahr die 24 Stunden von Spa an der Reihe. Zu dieser Jubiläumsausgabe nahmen nicht weniger als 66 GT3-Renner, von neun verschiedenen Marken und in vier Klassen eingeteilt, das Rennen in Angriff.

Das Training und Qualifying ging bei trockenen Wetterbedingungen über die Bühne und brachte mit der Poleposition des GRT-Grasser-Lamborghini Huracan von Perera/Mapelli/Pepper gleich die erste Überraschung. Etliche Favoriten schafften es dagegen nicht in die Super-Pole.

Pünktlich um 16.30 Uhr am Samstag wurde das Feld bei Sonnenschein auf die Reise geschickt. Zuerst behauptete der Pole-Lamborghini das Geschehen, bevor die AMG-Mercedes die Spitze übernahmen. Danach blieb das Feld dicht beisammen und die Spitzenpositionen änderten ständig zwischen Ferrari, Aston Martin, BMW und Porsche. Bei Anbruch der Nacht kam dann der erwartete Starkregen und ab da war das weitere Rennen durch sehr schwierige und wechselnde Wetterbedingungen geprägt. So gab es nicht weniger als 17 Safety-Car- und 22 Full-Course-Yellow-Phasen, was mehr als neun Stunden Neutralisierung des Rennens bedeutete.

Im Resümee kann man sagen, dass Spa-Francorchamps erneut das bot, was man immer in der Ardennen-Achterbahn erwarten kann: unmögliche Wetterbedingungen, etliche schwere Unfälle, die aber alle glimpflich verliefen, viel Abwechslung an der Spitze und am Ende einen chaotischen Rennschluss. Da dem führenden Ferrari von Rovera/Rigon/Guidi bei seinem letzten Boxenstopp der Weg durch ein in der Boxenzufahrt steckengebliebenes Auto versperrt wurde, verloren die Italiener den sicher geglaubten Sieg. Der Aston Martin Vantage des noch jungen belgischen Comtoyou Racing Teams von Drudi/Thiim/Sörensen durfte am Ende jubeln. Da die Aston-Mannschaft über das ganze Rennen immer im Spitzenfeld zu finden war, ist dieser Sieg sicher nicht unverdient, aber dennoch mit etwas Glück zustande gekommen.

Der Start der 24 Stunden von Spa-Francorchamps

24h-Spa-Retro: So in etwa dürfte es vor 100 Jahren ausgesehen haben

Hervorragendes Rennen von Dylan Pereira und seinen Teamkollegen im Attempto Audi R8 LMS 24h francorchamps

Fahrerwechsel zwischen Valentino Rossi und Raffaele Marciello. Der „Doctor“ verschuldete gleich zwei Unfälle und dadurch platzten alle Siegchancen des WRT BMW M4 Nr: 46.

Unverschuldet den Sieg verpasst: der Ferrari 296 von Alessio Rovera/Davide Rigon/Alessandro Pier Guidi

Der berühmt-berüchtigte „Raidillon“ von Spa 24h francorchamps

Ergebnis 24h-Spa-Franchorchamps:

1. Mattia Drudi/Nicki Thiim/Marco Sörensen – Comtoyou Racing – Aston Martin Vantage GT3

2. Alessio Rovera/Davide Rigon/Alessandro Pier Guidi – AF Corse – Ferrari 296 GT3

3. Dries Vanthoor/Sheldon van der Linde/Charles Weerts – WRT – BMW M4 GT3

4. David Pittard/Ross Gunn/Henrique Chaves – Walkenhorst Motorsport – Aston Martin Vantage GT3

5. Franck Perera/Marco Mapelli/Jordan Pepper – Grasser Racing Team – Lamborghini Hurácan GT3

6. Augusto Farfus/Dan Harper/Max Hesse – ROWE Racing – BMW M4 GT3

7. Al Faisal Al Zubair/Dominik Baumann/Philip Ellis/Mikael Grenier – AlManar Racing by GetSpeed – Mercedes-AMG GT3

8. Mathieu Jaminet/Matt Campbell/Frédéric Makowiecki – SSR Performance – Porsche 911 GT3 R

9. Julien Andlauer/Sven Müller/Patric Niederhauser – Rutronik Racing – Porsche 911 GT3 R

10. Dylan Pereira/Andrey Mukovoz/Aleksei Nesov/Max Hofer – Tresor Attempto Racing – Audi R8 LMS GT3