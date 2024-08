Fußball / Anpfiff in der Ehrenpromotion: 1. Spieltag am Wochenende

An diesem Wochenende wird der Ball in der Ehrenpromotion wieder rollen. Nach fast dreimonatiger Sommerpause nehmen die 16 Vereine aus der zweithöchsten Liga Luxemburgs den Spielbetrieb wieder auf.

Unter den 16 Vereinen der Ehrenpromotion sind im Vergleich zur letzten Spielzeit sieben Neulinge: Die drei Absteiger (Käerjeng, Mersch und Schifflingen) sowie die vier Aufsteiger (Bissen, Feulen, Sandweiler und Luxemburg City). Wie in jeder Spielzeit werden die drei Absteiger Marisca Mersch, FC Schifflingen 95 und UN Käerjeng 97 den direkten Aufstieg wieder anpeilen. Dass dies alles andere als ein Selbstläufer werden wird, haben die letzten Spielzeiten unter Beweis gestellt.

Am ersten Spieltag treffen Mersch und Käerjeng im direkten Duell aufeinander. Die Merscher müssen aber bis zum zweiten Spieltag warten, um ihr „Superjhemp“-Auswärtstrikot zu präsentieren. Als Inspiration galt das belgische Trikot im Stil von „Tinitin“. Pol Brittner, Marketing-Manager in Mersch, nahm die Idee auf und so entstand das Trikot im Stil von „Superjhemp“. Auf sportlicher Ebene ist der Torjäger vom Dienst Benny Bresch in Mersch geblieben und will sicherlich an die Torausbeute der vergangenen Saison anknüpfen. Die UN Käerjeng hat sich in der Sommerpause gezielt verstärkt und man darf gespannt sein, wie lange die Mannschaft von Trainer Manuel Correia benötigt, um den Spielrhythmus zu finden.

Schifflingen empfängt zu Hause Berburg. Die Mannschaft der letzten Rückrunde will an die gute Form anknüpfen. In Schifflingen gab es dagegen nach dem Abstieg einen Kaderumbruch. Man darf gespannt sein, wie die neue formierte Mannschaft sich zurechtfindet.

Aufsteiger US Feulen wird am Samstag das erste Spiel in der zweithöchsten Spielklasse in der Vereinsgeschichte bestreiten. Das Datum und das Ergebnis werden sicherlich in die Geschichtsbücher des Klubs eingehen. In dem Heimspiel wird Canach zu Besuch sein.

Die zwei weiteren Aufsteiger Luxemburg City und Sandweiler haben ebenfalls Heimrecht und treffen auf Steinsel beziehungsweise Mamer.

Im Vorstadt-Derby empfängt der FC Avenir Beggen die Résidence Walferdingen. Walferdingen landete letzte Saison auf dem ersten Nichtabstiegsplatz und will mit neuem Elan in die Saison gehen. Für den Traditionsverein Beggen geht es in die zweite Spielzeit in der Ehrenpromotion.

Der letzte Aufsteiger im Bunde, Atert Bissen empfängt US Rümelingen. Die USR will einen weiteren Anlauf im Rennen um den Aufstieg nehmen. Letzte Saison endete der Traum vom Aufstieg im Relegationsspiel gegen Fola Esch erst spät im Elfmeterschießen.

Die ebenfalls ambitionierte Etzella Ettelbrück empfängt den FC Koeppchen, der aus der Fusion von Wormeldingen und Ehnen entstanden ist. In der letzten Saison verfehlte Etzella die Aufstiegsspiele um einen Punkt. In dieser Saison will Etzella ebenfalls oben mitspielen.