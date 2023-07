Im Juli dürfen sich die luxemburgischen Tennisfans auf zwei Wochen Spitzentennis im Großherzogtum freuen: Die FLT richtet vom 8. bis zum 16. Juli im CNT die Luxembourg Open aus, vom 15. bis zum 23. Juli finden die vom TC Esch organisierten Sudstroum Open statt.

Als großes Tennisfest kündigt FLT-Präsident Claude Lamberty die beiden Wochen an, an denen in Luxemburg gleich zwei Turniere stattfinden werden: Zum ersten Mal organisiert die FLT die Luxembourg Open (8.-16. Juli im CNT), der TC Esch wird zum dritten Mal die Sudstroum Open (15.-23. Juli am „Gaalgebierg“) austragen.

„Wir wollen unseren jungen Spielern die Chance geben, sich zu entwickeln“, sagt Lamberty, der mit der FLT auch ein 25.000-Dollar-Turnier veranstaltet. „Es finden zwei Turniere in Luxemburg auf hohem Niveau statt. Das eine folgt direkt auf das andere. So verhindern wir Reisestrapazen und die Spieler sparen dadurch auch Geld.“ Insgesamt ähneln sich beide Turniere in ihren Eckdaten: Sowohl das Turnier vom nationalen Tennisverband als auch das vom TC Esch sind 25.000-Dollar-Turniere. Bei beiden Wettbewerben erhält der Sieger neben 3.600 Euro auch 25 ATP-Punkte.

Luxembourg Open sicher mit vier Einheimischen

Den luxemburgischen Spielern wird damit also auch die Möglichkeit geboten, Punkte zu sammeln. Die Aushängeschilder der aktuellen luxemburgischen Tennisszene fehlen nicht: Für beide Turniere haben Alex Knaff, Chris Rodesch und Raphael Calzi einen Platz im Hauptfeld bekommen. Während Knaff sich über sein Ranking für die Hauptfelder qualifizieren konnte, mussten Rodesch und Calzi den Weg über die Wildcards gehen. Bei den Luxembourg Open wird ebenfalls ein vierter Luxemburger sicher im Hauptfeld sein: Der 17-jährige Théo Papamalamis erhält von der FLT eine Wildcard. Papamalamis hat die französische sowie luxemburgische Staatsbürgerschaft und schlägt für den TC Schifflingen auf. Neben dem Quartett aus dem Großherzogtum wird eine Reihe weiterer Spieler aus Luxemburg versuchen, sich über die Qualifikation für das Hauptfeld zu qualifizieren.

Die top-gesetzten Spieler befinden sich bei beiden Turnieren auf ähnlichem Ranking: Während bei den Luxembourg Open der Franzose Titouan Droguet (ATP 276) aktuell an eins gesetzt ist, ist bei den Sudstroum Open der US-Amerikaner Lukas Crawford (ATP 273) an Nummer eins gesetzt. Die definitiven Starter werden jedoch erst kurz vor Turnierbeginn bekannt sein.

Im Fokus werden in beiden Wochen also auch wieder die luxemburgischen Spieler stehen. Für das Duo Rodesch und Knaff wird es im Doppel der Sudstroum Open darum gehen, ihren Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. Auch wieder gemeldet sind beim Turnier am „Gaalgebierg“ die Finalisten aus dem Vorjahr: Turniersieger Pol Martin Tiffon aus Spanien und Sebastian Fanselow aus Deutschland. „Das macht mir persönlich Freude“, sagt Carlo Poos, Präsident vom TC Esch. „Das bedeutet, dass es hier nicht so schlecht gewesen sein kann.“