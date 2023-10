Zweiter Spieltag in der Novotel League. Man hat bereits einen ersten Eindruck der Gegner erhalten, Scoutings durchgezogen und gegnerische Spiele gefilmt. Die Trainer hoffen, erste Schwachstellen festgestellt zu haben, und die heißt es nun auszunutzen.

Bei den Herren gehen sich die Gewinner des vergangenen Spieltags aus dem Weg. Lorentzweiler empfängt Echternach. Beide Teams müssen auf einen Spieler verzichten, Lorentzweiler auf Rzymianski, Echternach auf Coto. Das Handicap der Abteistädter wiegt aber weitaus schwerer, denn Luciano Coto ist kaum zu ersetzen, derweil Lorentzweiler alle Positionen doppelt besetzt hat und damit als klarer Favorit gilt. Der Meister Strassen hat den Nachbarn aus Belair zu Gast und wird sicher nichts anbrennen lassen. Um dagegenhalten zu können, ist das Belairer Team um Spielertrainer Petko Tunchev momentan noch zu dünn besetzt. Auch wenn mit Sebastian Miest schon ein Zuspieler gefunden wurde, so bleibt noch manch eine Baustelle offen. Strassen, schon in einer erstaunlichen Frühform, sollte ein 3:0 einfahren.

In ihrem ersten Heimspiel in der Novotel League trifft Amber-Lënster auf Diekirch. Nach dem Auftaktsieg gegen Echternach dürfte die neu formierte Diekircher Mannschaft die meisten Probleme mit der minimalen Größe der Junglinster Halle haben. Dieser Vorteil des Heimteams sollte allerdings nicht ausreichen, um für eine Überraschung zu sorgen. Doch vielleicht fällt ein Satzgewinn dabei heraus, denn Diekirch zeigte im ersten Spiel doch erhebliche Mängel im Zusammenspiel. Am Sonntag stehen sich dann noch Fentingen und Bartringen gegenüber. Beide Teams haben sich verstärkt, doch unter dem Strich dürfte Bartringen doch besser besetzt sein. Fentingen muss weiterhin auf Thomas Morin verzichten, derweil Bartringen wieder auf den gesperrten Jaromir Kolacny zurückgreifen kann. Fentingen dürfte, dank der sehr wenigen Abgänge, besser eingespielt sein als der Gegner. Ob dies allerdings reichen wird, bleibt abzuwarten.

Vier Tabellenersten unter sich

Bei den Damen bleiben die vier Tabellenersten unter sich. Der Leader Mamer empfängt mit Gym einen dicken Brocken. Nach dem schlechten Auftritt im Super Cup hatte Mamer, auch dank seiner neuen Zuspielerin Lindsay Dowd-Braas, in Diekirch zurückgeschlagen und dem Gegner nur Krümel überlassen. Gym seinerseits hatte Petingen einen Satz überlassen müssen und nicht über die volle Spieldistanz überzeugt. Ob man allerdings damit Mamer die Favoritenrolle zusprechen sollte, ist schwer zu sagen. Steinfort wird zu Hause versuchen, dem Meister Walferdingen so viel wie möglich abzuverlangen, dürfte aber größtenteils auf verlorenem Posten stehen. Dass man sich gegen Esch teilweise schwertat, würden wir als Ausrutscher ansehen.

Petingen dürfte stark genug sein, um die neu formierte Bartringer Mannschaft in den Griff zu bekommen. „Auch wenn wir viele gute Ansätze gegen Steinfort zeigten, müssen wir als Mannschaft noch zusammenfinden. In den wichtigen Momenten lassen wir uns noch zu leicht aus dem Konzept bringen“, analysierte die Bartringer Tamie Boudot. „Aber wir sind optimistisch und voll motiviert für das Spiel gegen Petingen.“ Im letzten Spiel hat Neuling Esch Diekirch zu Besuch. Sollte Esch wieder auf seinen ganzen Kader zurückgreifen können – gegen Walferdingen fehlten mit Merlin Hurt und Alcione Duarte wichtige Spielerinnen –, dann wäre durchaus ein Sieg gegen Diekirch im Bereich des Möglichen. Nur auf Katrina Reuter wird Esch wohl noch länger verzichten müssen. Auch Diekirch hat seine Sorgen: Die Türkin Sila Agca ist verletzt und die Spanierin Sofia Bustillo erst seit dieser Woche im Land. Wir sind fast geneigt, Esch die Favoritenrolle zuzuschreiben.