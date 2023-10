Im Duell der beiden bislang verlustpunktfreien Mannschaften kam Hostert/Folschette in Berburg ins Wanken. Am Ende wurden die Punkte mit einem leistungsgerechten Unentschieden geteilt. Vizemeister Howald musste sich beim DT Roodt ebenfalls mit einem Remis zufriedengeben.

Die Begegnung zwischen Herausforderer Berburg und Titelfavorit Hostert/Folschette wurde den Ansprüchen vollauf gerecht. Gleich zum Auftakt kam es zum Topmatch zwischen Leandro Fuentes und Gleb Shamruk. Der argentinische Neuzugang kam ausgezeichnet in die Partie und ging zunächst mit 2:1 in Führung. Der Ranglistenzweite Shamruk fand danach immer besser zu seinem Spiel und brachte die Gäste in Führung. Am Nebentisch fiel die Entscheidung zwischen Michael Schwarz und Maël Van Dessel ebenfalls in der Verlängerung. Nach Abwehr von drei Matchbällen nutzte Schwarz seine dritte Chance und glich, unter dem Jubel der zahlreichen Anhänger, aus. Anschließend wurden die Punkte im hinteren Paarkreuz ebenfalls geteilt. Der Berburger Tom Scholtes konnte Zoltan Fejer-Konnerth nicht in Bedrängnis bringen. Auch Kevin Kubica war gegen David Henkens mit 0:3 unterlegen, sodass es mit 2:2 in die Pause ging.

Danach ging es im gleichen Rhythmus weiter. Derweil Shamruk den amtierenden Meister mit einem deutlichen 3:0-Sieg gegen Schwarz erstmals in Führung brachte, zeigte Fuentes sein ganzes Können bei seinem 3:1-Erfolg gegen Van Dessel. Mit einem Viersatz-Sieg gegen Kubica brachte der junge Tom Scholtes die Berburger wieder in Führung. Am Nebentisch verpasste der glänzend aufgelegte Henkens die Vorentscheidung gegen Fejer-Konnerth nur knapp. Wie so oft hatte der ehemalige deutsche Nationalspieler im fünften Satz den längeren Atem und konnte zum Stand von 4:4 ausgleichen, sodass die Entscheidung im Doppel fallen musste. Nachdem das Topduo Shamruk/Fejer-Konnerth sich problemlos in drei Sätzen gegen Fuentes/Scholtes durchgesetzt hatte, erkämpften Schwarz und Henkens ihrer Mannschaft das verdiente Unentschieden gegen Van Dessel und Kubica (3:1).

Mit einem Remis wartete auch Roodt in eigener Halle gegen Vizemeister Howald auf. Beim Gastgeber hielt sich Peter Musko im hinteren Paarkreuz, sowohl im Einzel gegen Marc Dielissen und Xia Cheng als auch im Doppel zusammen mit Koël Kox, gegen die gleichen Gegner durch. Aufseiten der Gäste schraubte der belgische Neuzugang Benjamin Rogiers seine persönliche Bilanz mit 3:1-Siegen gegen Tessy Gonderinger und José Lavado auf 8:0.

Nachdem Union Luxemburg mit 2:0 optimal gegen Linger gestartet war, setzten sich die favorisierten Gäste am Ende doch noch deutlich mit 6:2 durch. Im Aufsteigerduell gewann Lintgen, nach zwischenzeitlichem 2:3-Rückstand, mit 6:3 in Echternach und festigte seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte.

Im Sonntagsspiel zwischen Reckingen und Düdelingen gab es das dritte Unentschieden des vierten Spieltags. Dabei konnten sich die Düdelinger bei Jugendnationalspieler Loris Stephany bedanken, der neben seinen Erfolgen im Einzel gegen Sean Portelada und Matas Skucas auch sein Doppel an der Seite von Alexis Mommessin gewinnen konnte.