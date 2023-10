Nach dem dritten Spieltag in der Audi League sind nur noch Berburg und Hostert/Folschette verlustpunktfrei. Am Samstag stehen sich die Tabellenführer zum direkten Vergleich gegenüber. In den Duellen Roodt gegen Howald und Reckingen gegen Düdelingen geht es um wertvolle Punkte im Hinblick auf die Teilnahme am Titel-Play-off.

Von der Papierform her fährt Hostert/Folschette als Favorit nach Berburg. Kevin Kubica erwartet aufgrund der momentanen Form seiner Mannschaft ein Duell auf Augenhöhe. „Unsere bisherigen Leistungen in Ordnung. Wir sind allerdings alle noch ein gutes Stück von unserer Bestform entfernt. Deswegen sehe ich die Partie als 50:50-Spiel, bei dem die Tagesform entscheidend sein wird“, so die Nummer vier aufseiten des Titelverteidigers. „Berburg zählt zu den Favoriten und da, wo sie stehen, stehen sie verdient. Meiner Meinung nach die stärkste Mannschaft und damit ein wahrer Gradmesser für uns. Dies ist genau die Challenge die wir suchen und brauchen. Bei einer Top-Atmosphäre gegen eine Top-Mannschaft zu spielen, reizt schon“, freut sich die Nummer vier aufseiten des Titelverteidigers. Beim Gastgeber kann bislang, neben Neuzugang Leonardo Fuentes, auch Michael Schwarz mit einer 5:1-Bilanz aufwarten. Berburg hofft zudem auf seine Doppelstärke, die die Sportler in der vergangenen Saison mehrfach unter Beweis stellen konnten. Auch in dieser Saison blieben sie im Doppel bislang ungeschlagen.

Vizemeister Howald, der sowohl gegen Hostert/Folschette als auch gegen Berburg als Verlierer vom Tisch gegangen war, will seinen zweiten Erfolg beim DT Roodt einfahren. Nach den nicht unbedingt eingerechneten Niederlagen gegen Linger und vor allem Düdelingen muss der Gastgeber ebenfalls punkten, um den Anschluss an die Play-off-Plätze nicht zu verlieren. Beim Pokalsieger von 2022 hat bislang keiner der vier Stammspieler eine positive Bilanz aufzuweisen. Ob dieser Trend ausgerechnet gegen den Anwärter auf den Meistertitel gelingen soll, ist fraglich.

Mit einer spannenden Partie ist in Reckingen zu rechnen, wo die Überraschungsmannschaft aus Düdelingen zu Gast ist. „Unser Start war natürlich anders als erwartet und wir spüren mittlerweile auch schon den Druck, die ersten sechs Plätze zu erreichen. Nichtsdestotrotz bin ich optimistisch, denn wir sind Kämpfer. Unser Gegner befindet sich in guter Form. Ich denke, dass es ein harter Kampf werden wird. Mit einem guten Resultat wollen wir unseren Rhythmus finden“, so Jugendnationalspieler Gene Wantz voller Zuversicht im Vorfeld der einzigen Sonntagspartie.

Mit zwei Siegen aus drei Begegnungen ist Lintgen ausgezeichnet in die Saison gestartet. Im Aufsteigerduell in Echternach soll dieser Trend fortgesetzt werden. Ebenso wie Echternach konnte Union Luxemburg bislang noch keinen Punktgewinn verbuchen. Gegen das formstarke Quartett aus Linger werden die Trauben auch diesmal hoch hängen.