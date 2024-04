Viertelfinal-Rückspiele in der Audi TT League: Howald und Reckingen im Halbfinale

Am Sonntag konnten sich Howald und Reckingen nach extrem spannenden Begegnungen, die beide mit einem Unentschieden endeten, für das Halbfinale der Meisterschaft qualifizieren. Auf dem „Holleschbierg“ kam es erstmals zur Austragung eines „Golden Match“.

Wie im Hinspiel lieferten sich Linger und Howald erneut ein Duell auf Augenhöhe. Dabei überzeugte das Riesentalent Aaron Sahr (Linger) mit Siegen im Einzel gegen Marc Dielissen und im Doppel zusammen mit Arlindo De Sousa gegen das Duo Dielissen/Cheng. Auf Howalder Seite war Benjamin Rogier an drei Punktgewinnen beteiligt. Nach drei Stunden konnten sich die Zuschauer auf eine Zugabe freuen, da es im neuen Spielsaal erstmals zur Austragung eines „Golden Match“ kam, wo jede Partie nach einem Satz entschieden ist. Das erste Team, das drei Spiele zu seinen Gunsten entscheidet, steht im Halbfinale. In der ersten Partie standen sich Xia Cheng und Gilles Michely gegenüber. Letzterer konnte seinen zweiten Matchball zum 11:5 nutzen und sein Team in Führung bringen.

Gleich anschließend bekamen die Zuschauer, beim Duell zwischen Benjamin Rogiers und dem 14-jährigen Aaron Sahr eine ganze Reihe von spektakulären Ballwechseln serviert. Mit 11:5 konnte der Routinier zum Zwischenstand von 1:1 ausgleichen. In der dritten Partie standen sich Wang Xu und Jim Cloos zum zweiten Mal gegenüber. Nach 9:4-Führung konnte sich Erstere glücklich schätzen, die Begegnung noch mit 11:9 zu seinen Gunsten zu entscheiden und sich damit für seine vorherige Niederlage zu revanchieren. Beim Stand von 1:2 aus Sicht der Gäste stand Arlindo De Sousa gegen Marc Dielissen mit dem Rücken zur Wand. Nach seiner knappen Fünf-Satz-Niederlage zuvor hatte Dielissen das bessere Ende diesmal für sich und qualifizierte seine Formation mit dem nötigen Quäntchen Glück (11:9) für die Vorschlussrunde der Meisterschaft. „Das ‚Golden Match‘ ist auch für die Spieler Neuland. Spannender kann eine Entscheidung eigentlich kaum fallen. Ich hatte den Vorteil, mit einer 2:1-Führung in die letzte Partie gehen zu können“, so der Matchwinner nach seinem entscheidenden Sieg.

Am 21. und 28. April kommt es somit zur Neuauflage des Vorjahresendspiels zwischen Howald und dem amtierenden Meister Hostert/Folschette. „Hostert/Folschette geht als klarer Favorit in die Partie. Diese Saison haben wir beide Spiele deutlich gegen sie verloren. Dennoch werden wir alles daransetzen, um die Überraschung zu schaffen“, so der Ex-Nationalspieler abschließend.

Zur gleichen Zeit verpasste Düdelingen die Überraschung gegen die favorisierten Reckinger nur um Haaresbreite. Nach der deutlichen 2:6-Heimschlappe im Hinspiel, zeigte sich die Mannschaft um „Youngster“ Loris Stephany auf dem „Krounebierg“ von ihrer besten Seite. Derweil sämtliche Gästespieler ein Einzel gewinnen konnten, gingen Gene Wantz und Louis Gira auf Reckinger Seite leer aus. Durch den Doppel-Erfolg von Alexis Momessin zusammen mit Loris Stephany gegen die Formation Gira/Wantz war der Sieg und damit das „Golden Match“ greifbar. Am Nebentisch mussten Mohamed Mostafa und Peter Teglas jedoch die Überlegenheit von Thomas Keinath und Matas Skucas anerkennen (1:3), die ihrem Team das Halbfinal-Ticket gegen Berburg sicherten.