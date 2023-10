Die Luxemburger U21-Nationalmannschaft trifft am Donnerstag im Stade Emile Mayrisch in der EM-Qualifikation auf die Ukraine. Die Mission der „Roten Löwen“ von Trainer Dan Huet ist klar: an die guten Auftritte von vor vier Wochen anzuknüpfen. Doch die FLF-Auswahl ist gewarnt – in Esch bekommt sie es mit einem physischen Gegner zu tun, der mit einem Sieg in die Kampagne starten konnte.

Drei Punkte aus zwei Spielen, das ist die bisherige Bilanz der U21-Auswahl, die im September in die EM-Qualifikation gestartet ist. Zum Auftakt gab es einen Auswärtserfolg in Nordirland, es folgte ein aufopferungsvoller Auftritt gegen Weltmeister England in Differdingen. Die Devise ist klar: „Wir wollen bestätigen“, sagte Coach Dan Huet. „Wir haben uns die Latte selbst hoch gelegt. Bei guten Leistungen kommen irgendwann auch die guten Ergebnisse.“ Der Kader hat sich etwas verändert und so wurde am ersten Tag des Trainingslagers besonderen Fokus auf Integration und Teambuilding gelegt: „Die Gruppe besteht zu einem Drittel aus neuen Spielern. Integration ist also ein Thema gewesen. Ein Teil der Mannschaft hat schon gemeinsame Erfahrungen gesammelt, jetzt müssen auch die anderen ihren Platz finden. Hier kann man nicht als Einzelspieler existieren, sondern als Mannschaft.“

Die ersten beiden Trainingstage verliefen laut Huet „ganz gut“: „Wir sind eigentlich auf allen Positionen doppelt besetzt. Wenn man so eine große Auswahl hat, wirkt sich das positiv auf den Kader aus. Niemand hat eine Stammplatzgarantie.“ 14 Spieler stehen inzwischen bei ausländischen Vereinen unter Vertrag, die anderen kommen regelmäßig in der BGL Ligue zum Einsatz. Mit Fabio Cerqueira hat Huet einen Mittelfeldspieler, der demnach alle zwei Wochen auf dem großen Rasen der Fola antritt: „Es ist nicht unbedingt praktisch, wenn man auf einem großen Platz verteidigen muss. Allerdings stehen in unserem Team ausreichend Offensivqualitäten zur Verfügung, die uns helfen sollten, von der Fläche zu profitieren. Die Ukraine ist kollektiv auf unserer Augenhöhe, möglicherweise leicht darüber einzustufen. Ich denke, dass die Details entscheiden werden.“ Gemeint sind „die berühmten Zentimeter: die einem möglicherweise zu einem Konter verhelfen, bei denen man in den Ball noch vor der Linie hereinrutscht, um das Tor zu verhindern oder den Ball, der zwar gegen den Pfosten springt, aber danach ins Tor fliegt“.

Für die FLF-Auswahl gibt es zwei Prioritäten: die defensive Stabilität und das Umschaltspiel. Konkrete Torgelegenheiten in Ballbesitz standen am Dienstag auf dem Trainingsprogramm, am Mittwoch wurde das Ganze noch einmal wiederholt. „Wir werden bereit sein“, schickte der Trainer voraus. „Die Ukraine wird von ihrer Athletik profitieren wollen, es ist eine Mannschaft, die nicht aufgibt. Sie stecken viel Intensität in die Läufe. Sie werden uns permanent anlaufen, wenn sie nicht in Ballbesitz sind. Uns geht es darum, sie mit einem gepflegten, schnellen Passspiel laufen zu lassen. Dann sind sie anfällig.“

Die „Roten Löwen“ wissen also, was auf sie zukommt. Der zweite Teil des Doppeltermins wartet erst nächste Woche, dann sind die Luxemburger bei den punktlosen Aserbaidschanern zu Gast.