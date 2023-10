Die Herausforderung im European Cup ist groß, aber die Handballer des HB Käerjeng glauben an ihre Chance: Nach dem 27:31 im Hinspiel vor einer Woche muss der luxemburgische Vizemeister am Samstag auswärts gegen Motor Saporischschja einen Vier-Tore-Rückstand aufholen. Es ist keine Sache der Unmöglichkeit, im Rückspiel braucht es jedoch mehr Konstanz.

Vier Tore muss der HB Käerjeng am Samstag im Rückspiel gegen den HC Motor Saporischschja aufholen, um die dritte Runde des European Cup zu erreichen. Es ist keine Sache der Unmöglichkeit. Denn der luxemburgische Vizemeister hatte im Hinspiel phasenweise auf Augenhöhe mit dem ukrainischen Spitzenklub gespielt – aber eben nur phasenweise, was eine bessere Ausgangslage kostete.

„Jedes Detail, jeder verlorene Ball, jeder Fehler in der Defensive und der Attacke wurde von ihnen bestraft. Wir haben diese Fehler teuer bezahlt. Die Details haben den Unterschied gemacht“, blickt Torhüter Tomas Van-Zeller auf das erste Aufeinandertreffen am vergangenen Samstag zurück. „Wir waren in der ersten Hälfte defensiv schlecht, deswegen konnten sie deutlich in Führung gehen, in der zweiten Halbzeit haben wir uns ein bisschen gesteigert, ich eingeschlossen, und wir konnten die Lücke bis auf vier Tore schließen.“ Nach 60 Minuten stand schließlich ein 27:31 auf der Anzeigentafel.

Um es im Rückspiel noch einmal spannend zu machen, muss vor allem mehr Konstanz her. „Wir sind nicht so weit weg von ihrem Level, wir müssen es nur fertigbringen, über das gesamte Spiel konzentriert zu bleiben, wenn wir gegen eine solche Mannschaft gewinnen wollen. Wir haben alles, was es dazu braucht“, so Van-Zeller, der den Schlüssel auch in den Anfangsminuten sieht – in dieser Saison bisher aber nicht unbedingt eine der Stärken des HBK. „Ich kann mir auch nicht erklären, warum wir diese Startschwierigkeiten haben. Es fällt uns einfach schwer, sofort guten Handball zu spielen und dadurch geraten wir in Rückstand. Wir arbeiten daran, das in den Griff zu bekommen. Wir müssen ein besseres Gefühl für den Start bekommen.“

Defensiv steigern

Zudem müsse man im Rückspiel, das aufgrund des Krieges in der Ukraine in der Slowakei (Michalovce) ausgetragen wird, defensiv einen Zahn zulegen. „Aus Sicht des Torhüters liegt der Schlüssel natürlich in der Abwehr. Mit einer guten Defensive ist die Chance als Torhüter viel größer, ein gutes Spiel abzuliefern“, so Van-Zeller: „Meiner Meinung nach gewinnt man Spiele in der Abwehr. Es geht nicht darum, wer mehr Tore erzielt, sondern wer weniger kassiert. Wenn man hinten stark ist, hat man vorne weniger Druck.“

Das Hinspiel habe es gezeigt. Die beiden HBK-Torhüter Van-Zeller und Jérôme Michels kamen am vergangenen Samstag in der ersten Halbzeit jeweils nur auf eine Parade, nach dem Seitenwechsel entschärfte der Portugiese dann innerhalb von zwölf Minuten gleich sechs gegnerische Schüsse. „In der zweiten Hälfte war unsere Abwehr besser, das hat es mir erlaubt, sofort ein, zwei Paraden zu machen. Dadurch ist auch mein Selbstvertrauen gestiegen und ich konnte besser für den Rest des Spiels sein.“

Dies stimmt den 26-Jährigen auch positiv für das Rückspiel. „Ok, unser Gegner ist Motor Saporischschja, ein Verein mit viel Geschichte und großen Erfolgen, dennoch können wir es schaffen“, so Van Zeller. „Wir können mithalten, das haben wir im Hinspiel phasenweise gezeigt. Wir haben individuell viel Qualität, um gegen sie zu kämpfen. Genau das werden wir an diesem Wochenende tun. Wir werden 60 Minuten lang um jeden Ball kämpfen. Wir werden das Spiel bei minus fünf anfangen, wenn wir dann ein Unentschieden rausholen, sind wir weiter. Wir glauben daran. Ich denke, es ist möglich, aber es wird hart.“