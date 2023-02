Endspurt um die Platzierungen im Play-off: Wer muss schlussendlich gegen den amtierenden Meister schon im Halbfinale ran, wer hat bei einem eventuellen Entscheidungsspiel Heimrecht. Duelle auf Distanz waren angesagt.

Bei den Damen stritten sich Mamer und Gym um den zweiten Platz (Heimrecht). Die Vorgaben sprachen für Mamer. Gym musste gewinnen. Dies sollte allerdings nicht gelingen (siehe obenstehender Artikel). Doch auch ein Sieg hätte nicht gereicht, denn Mamer setzte sich gleichzeitig mit 3:0 gegen Petingen durch. Damit konnte sich Mamer Gym vom Leibe halten.

Etwas überraschend gelang Diekirch ein 3:2-Sieg in Steinfort, weiterhin ohne Kelly Schmit und Libero Anne Heinen. Die Aussagen der Kapitäne umschreiben das ganze Spiel. „Diekirch setzte sich heute dank seiner guten Verteidigung durch“, so die Steinforter Laura Palgen, derweil ihr Diekircher Pendant Yascha Wagner über die schlechte Annahme ihres Teams haderte, die zwei Sätze und fast sogar das Spiel kostete. Im vierten Spiel setzte sich Bartringen wie erwartet mit 3:0 gegen Tabellenschlusslicht Echternach durch. Diese vier Mannschaften werden sich im Play-down wiederfinden.

Bei den Herren behielt der amtierende Meister Strassen auch in Lorentzweiler eine weiße Weste. „Es ging um nichts, dies hat mein Team durch Konzentrationsmängel quittiert. Viele Fehler in fast allen Bereichen unsererseits und ein verdienter Sieger andererseits ist mein Fazit zum Spiel“, so der Lorentzweiler Trainer Serge Karier.

„Wir konnten den nötigen Druck aufbauen, der die gegnerische Annahme doch vor Probleme stellte und Brett Dailey lieferte eine Klasseleistung im Block“, so sein Strassener Pendant Massimo Tarantini.

Im Kellerduell gelang dem Favoriten Belair ein 3:1 gegen Esch. Ohne seinen Hauptangreifer Valdir Delgado (verletzt) angetreten, standen die Sterne für den Tabellenletzten nicht sehr gut. Und doch sollte es ihm dank des eingewechselten Felix Fellinger gelingen, den zweiten Satz zu gewinnen. „Valdir fehlte zwar an allen Ecken und Enden, doch dank eines genial aufgelegten Felix haben wir uns trotzdem recht gut aus der Affäre gezogen“, so Kapitän Maurice Van Landeghem.

Im dritten Samstagspiel ging es um nicht weniger als den dritten Platz. Ein hoher Sieg von Bartringen gegen Echternach sollte die Basis dafür schaffen, denn nur so konnte man Diekirch nach eventuell überflügeln. „Wir waren gut eingestellt und haben unser Spiel über weite Strecken knallhart durchgezogen. Unser Soll ist erfüllt“, so der Bartringer Kapitän Steve Weber. Nun musste nur noch Fentingen hoch gegen Diekirch gewinnen. Dieses Spiel fand erst am Sonntag statt. Und das Wunder wurde wahr. In einem emotionalen Spiel gelang es Fentingen, Diekirch mit 3:0 niederzuringen. Diekirch gab Mitte des ersten Satzes eine klare Führung und damit das Spiel ab. Mit diesem Resultat ist nun Bartringen Strassen im Halbfinale aus dem Weg gegangen.

Die Halbfinale sind Strassen gegen Diekirch und Lorentzweiler gegen Bartringen.