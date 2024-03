Mit Hostert, Düdelingen und Bartringen sind drei von vier Teilnehmern des Play-off-Halbfinales bereits bekannt. In einer Woche kommt es in Contern zum Showdown um den letzten Platz: Der Sieger des Duells Contern gegen Steinsel beendet die Titelgruppe auf Rang vier und erreicht somit ebenfalls die Runde der besten vier.

Im Fall eines Erfolges hätte sich Contern bereits dieses Wochenende für das Halbfinale qualifizieren können. 30 Minuten konnte das Team von Trainerin Fabienne Fuger Paroli bieten, lag nach 25‘ sogar mit zehn Zählern in Führung (36:46), brach im letzten Viertel jedoch ein, sodass Düdelingen nach dem Pokalerfolg vom vergangenen Samstag mit einem Sieg den zweiten Tabellenplatz festigen konnte. Im Halbfinale profitieren Mreches und Co. somit vom Heimrecht gegen Bartringen.

Eine Woche nach dem Pokalendspiel ging es für den Gréngewald darum, sich für die erste Niederlage in der laufenden Saison zurückzukaufen. „Vor einer Woche gingen wir nicht mit der nötigen Intensität zu Werke und hielten uns nicht an unseren ‚Gameplan‘. Auch wenn gegen Steinsel nicht alles wie gewünscht klappte, agierten wir erneut intensiver. Es ist nicht so, dass wir unser Selbstvertrauen mit der Pokalniederlage komplett verloren hätten, doch es war halt ein sehr wichtiges Spiel. Ich hoffe, dass dieses und das kommende Spiel uns helfen, vor dem Halbfinale wieder unseren Rhythmus zu finden“, erklärte Cathrin Wolff. Ihr Team ging jedenfalls mit viel Tempo in die Partie und führte bereits nach 4‘ mit zehn Zählern (5:15). Steinsel, unter dem Impuls von Esmeralda Skrijelj (vier Dreier im ersten Viertel), zeigte eine Reaktion (19:19). Die Gäste lagen zwar zu keinem Zeitpunkt im Hintertreffen, doch die Amicale zeigte Einsatz, sodass es ihr gelang, den Rückstand immer wieder zu reduzieren (50:55 nach 26‘). Die „Greens“ blieben allerdings konzentriert und sorgten im letzten Viertel für klare Verhältnisse.

Mit Zuversicht ins „Do or die“-Spiel

Für Laetitia Schumacher war die Leistung ihres Teams während 30‘ zufriedenstellend. „Schade, dass die Niederlage so hoch ausgefallen ist, denn meiner Meinung nach spiegelt das Resultat nicht unsere Leistung wider. Der Wille war vorhanden, wir haben nicht aufgegeben. Im Endeffekt macht die Erfahrung des Gréngewald dann doch den Unterschied, sowie die drei sehr starken Non-JICL-Spielerinnen.“ Trotz der Niederlage war die Enttäuschung nicht allzu groß, denn durch die Niederlage von Contern bleibt der Kampf um Platz vier noch offen. Für das alles entscheidende Spiel in einer Woche gegen Contern ist die Steinselerin zuversichtlich: „Es ist ein ‚Do or die’-Spiel. Wichtig wird sein, dass wir 100 Prozent geben. Wenn wir an die Leistung der ersten drei Viertel anknüpfen, stehen unsere Chancen gut. Beide Mannschaften sind sich ähnlich. Vieles wird von der Tagesform abhängen. Für uns gilt es, unabhängig davon, ob, wir in Führung liegen oder im Hintertreffen sind, dass wir mental und körperlich präsent sind und konzentriert bleiben“, so Schumacher.

Die Sparta hatte derweil keine Probleme, sich gegen Wiltz durchzusetzen.